Bayramda yola çıkacaklara güvenli sürüş tavsiyeleri!

Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, uzun Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücüleri otoyol hipnozuna karşı önlem almaları için de uyardı. Arıkan; "Gözler açıkken uyumak gibi bir etkisi olan otoyol hipnozunda, sürücünün yol farkındalığı azalarak riskli durumlara neden olabiliyor. Güvenli sürüş için özellikle uzun saatler araç kullanacak olan sürücülerin yola çıkmadan önce uykularını iyi almalarını tavsiye ediyorum. Uzun yolculuklarda farklı müzik türlerini dinlemek de sürücülerin konsantrasyonunu artırmaya yardımcı oluyor. 2 saatte bir mutlaka çay veya kahve molası verin. Arada camı veya sunroofu açarak içeri aracın içine temiz hava alın ve sürüş esnasında sakız çiğneyin." dedi.