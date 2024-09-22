Bayburt'ta İlk Defa Hasat Yapıldı! Kimse İnanmadı Olmaz Dedi Onlar Yaptı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gaziantep haylan kabağı yetiştiriciliğinde önemli bir başarı sağladıklarını belirtti. Sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yapan Türkmen, alternatif ürünler üzerinde de araştırmaların sürdüğünü ifade etti. Türkmen, “Bayburt Üniversitesi olarak yerel tarımın gelişimine katkıda bulunmak ve çiftçilerimize alternatif ürünler sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haylan kabağı hasadı, bu çabaların bir sonucudur. Üniversitemiz, yerel halkla iş birliği içinde Bayburt’un tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edecektir. Çiftçilerimize yeni ürün yelpazesi sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek en büyük hedefimiz.” dedi.