Bayburt'ta İlk Defa Hasat Yapıldı! Kimse İnanmadı Olmaz Dedi Onlar Yaptı
Bayburt Üniversitesi tarafından başlatılan organik tarım projesi kapsamında, ilk kez Gaziantep'e özgü haylan kabağı üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl yapılan ilk hasat, Bayburt halkında heyecan yarattı.
Kaynak: AA
Bayburt, bu yıl haylan kabağı üretimiyle ilgili sevindirici bir gelişme yaşıyor. Üniversitenin organik tarım uygulama sahalarında haylan kabağı yetiştirildi ve ilk hasadı da başarıyla yapıldı. Bu durum, bölgenin tarımsal çeşitliliğini artırarak yerel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor.
Bayburt Üniversitesi, kentin tarımsal potansiyelini geliştirme amacıyla yeni projeler yürütüyor. Gaziantep’te yetişen haylan kabağının Bayburt’ta üretilemeyeceği yönündeki yorumlara rağmen, üniversite ilk denemede başarılı oldu. Proje kapsamında, kabağın yetiştirilmesi sırasında gübre ya da pestisit kullanılmadı, böylece ürün tamamen doğal bir şekilde üretildi.
Gaziantep haylan kabağı, yüksek lif içeriği ve zengin vitamin-mineral profili ile sağlıklı beslenme planları için cazip bir seçenek haline geliyor. Uzun süre saklanabilmesi, ekonomik değerini artırıyor. Bayburtlu çiftçiler, bu tür projeler sayesinde tarımsal çeşitlilik kazanarak yeni ürünlere ulaşma imkanı buluyor.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gaziantep haylan kabağı yetiştiriciliğinde önemli bir başarı sağladıklarını belirtti. Sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yapan Türkmen, alternatif ürünler üzerinde de araştırmaların sürdüğünü ifade etti. Türkmen, “Bayburt Üniversitesi olarak yerel tarımın gelişimine katkıda bulunmak ve çiftçilerimize alternatif ürünler sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haylan kabağı hasadı, bu çabaların bir sonucudur. Üniversitemiz, yerel halkla iş birliği içinde Bayburt’un tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edecektir. Çiftçilerimize yeni ürün yelpazesi sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek en büyük hedefimiz.” dedi.