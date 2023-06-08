Galatasaray bayrağı ilçeye sığmadı, tepeye asıldı

Galatasaraylı taraftarlardan Süleyman Öner, dev bayrağı ilçede asacakları yer bulmadıkları için getirdikleri tepeye astıklarını söyledi. Mevkiinin adı eskiden 'Lata kuler' olduğunu belirten Öner, "Galatasaray şampiyonluklarında bayrağı buraya astığımızdan dolayı buranın adı da artık 'Bayrak tepesi' olarak biliniyor. Bayrak 30 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde 450 metre karedir. Bayrağı da şu şekilde temin ettik. İlçede bulunan Galatasaray taraftarları olarak bir araya geldik. Para toplayarak bu bayrağı aldık. Buradan hem başkanı hem de futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

