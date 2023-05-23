Barınma krizi kapıda: 2019'dan 2023'e kiralar böyle değişmiş!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe, kira artış oranlarını analiz ettiği tweet serisinde çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, halkı yaşayamayacak duruma getirirken kira fiyatları da engellenemez bir şekilde artmaya başladı. Asgari ücretin bile üstünde olan kira fiyatlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe analiz etti.
Gökçe'nin konuyla ilgili paylaşımları şöyle:
Kira artış oranlarını derinlemesine analiz ettik. Nisan 2019 - Nisan 2023 döneminde konut kiralarındaki değişim çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Nisan 2019'da 81 ilde ortalama kira bedeli aylık 728 lirayken, bugün 5058 liraya çıkmış durumda. Artış oranı yüzde 583.
Önemli bir gösterge: Tüm Türkiye'de 2019 yılı Nisan ayında kira bedeli ortalama ücretin sadece yüzde 27'si kadarken, bugün yüzde 45'e ulaşmış. Muğla'da kira bedeli ortalama ücretin yüzde 187'si, Antalya'da yüzde 120'si, İstanbul'da yüzde 117'si kadar.
Büyükşehirlerde manzara Türkiye ortalamasından çok daha farklı. Nisan 2019 - 2023 döneminde 30 büyükşehirde kira bedelinde ortalama artış oranı yüzde 697. Antalya'da artış yüzde 1.109, Mersin'de yüzde 963, Muğla'da yüzde 935, Ankara'da yüzde 833, İstanbul'da yüzde 713.