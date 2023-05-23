Barınma krizi kapıda: 2019'dan 2023'e kiralar böyle değişmiş!

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, halkı yaşayamayacak duruma getirirken kira fiyatları da engellenemez bir şekilde artmaya başladı. Asgari ücretin bile üstünde olan kira fiyatlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe analiz etti.

Gökçe'nin konuyla ilgili paylaşımları şöyle: