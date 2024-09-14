Balıkesir’de 2 Yıllık Sabırlı Bekleyişin Ardından Hasat Başladı: Şeker Hastalığına Kök Söktürüyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Çıkrıkçı kırsal mahallesinde, iki yıl süren sabırlı bir bekleyişin ardından Aronya meyvesinde ilk hasat yapıldı. 5 dönümlük araziden elde edilen ilk ürün, 400-500 kilo arası beklenen verimiyle dikkat çekti. Sındırgı Belediyesi, hasat edilen Aronya’yı işleyerek yüksek katma değer oluşturacak ve üreticilere destek verecek.

Çıkrıkçı Mahallesindeki 5 dönüm arazide, bin 600 kök Aronya fidanı iki yıl boyunca özenle yetiştirildi. İlk hasat, bu çabanın meyvelerini vermesiyle, üretici İbrahim Girgin ve yerel halk için önemli bir dönüm noktası oldu. Aronya meyvesinin, sağlık faydaları ve organik üretim avantajları ile öne çıktığı bu süreçte, hasat günü düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Süper meyve olarak da tabir edilen aronyanın ilk hasat etkinliğine İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, protokol üyeleri, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Etkinlikte mahalleli kadınlar tarafından yapılan yöresel gözlemeler ikram edildi.