Bakanlık Skandalı İfşa Etti: Zeytinyağı Diye Neler Yemişiz... İçlerinde Yok Yok
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde, bazı zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor. 26 Kasım tarihinde yayınlanan yeni "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde, bazı zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, zeytinyağlarına karıştırılan yağlar arasında soya, kolza, pamuk tohumu, ayçiçeği, yer fıstığı, aspir, palm çekirdeği, hindistan cevizi, susam, keten ve haşhaş tohumu yağları bulunuyor. Bu durum, hem zeytinyağının besin değerini düşürüyor hem de tüketicileri yanıltıyor.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 26 Kasım’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar şu şekilde:
Hasat Ticaret Toptan Gıda – Haldun Bölge / Ayvalık Tarım Ürünleri Taş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Torbalı
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti / Ayvalık Taş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Selçuk
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti / Lux Ayvalık Natural sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Selçuk
Zeytinyağı dışında, "Ümit Cüceli" firmasının "Samet Efe" markalı bitkisel karışım yağında gıda güvenliği açısından risk taşıyan bir boya maddesi tespit edildi. Bu ürün "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklendi.