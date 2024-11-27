Bakanlık Skandalı İfşa Etti: Zeytinyağı Diye Neler Yemişiz... İçlerinde Yok Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor. 26 Kasım tarihinde yayınlanan yeni "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde, bazı zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.