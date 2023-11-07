Bakanlık harekete geçti: Fenomenler şimdi yandı

Ticaret Bakanlığı'nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, internetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla klasik alışveriş mecralarından farklı dinamiklere ve kurallara sahip elektronik bir piyasa oluştu. E-ticaret, giderek artan şekilde tüketiciler tarafından tercih edilmeye başlandı ancak bu alan denetimi çok da kolay olmayan yeni bir ticaret biçimi olarak öne çıktı.