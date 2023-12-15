Bakanlık duyurdu: Tapuda yeni dönem başlıyor!

Proje ile vatandaşların, yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen ‘3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi’ ile deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin sonrasında arama kurtarma ve hasar tespitini, yeni şehirleşme çalışmalarını, mevcut yapı stokunun tespiti ve takibini, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesini ve enerji potansiyeli tahmini ile gürültü emisyonu tahminlerini yapabileceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın parsel sorgu uygulamasında yapıyla ilgili bilgiye erişebilmelerini de sağlayacağız" dedi.