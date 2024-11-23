Bakanlık Duyurdu! Kamu Binaları İçin Yeni Zorunluluk... Denetimler Başlıyor

İnşaat sektörünün dijital dönüşümünün odağında bulunan ve projelerde zaman, maliyet, kalite ve koordinasyon problemleri için teknolojik çözümler sunan Ulusal BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) entegrasyonu için çalıştıklarını belirten Aslan, "Bu kapsamda proje, yapım ve işletme süreçlerini tamamen dijital bir platforma taşınmasına dair süreci başlatacağız. Böylece bina yaşam döngüsü boyunca verilerin, üç boyutlu sayısal yapı modelleri ile görselleştirilmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Aslan, bu konuda çalışacak mimar ve mühendislerin etkinliğini ve yetkinliğini artırmak amacıyla 28 Kasım'da Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı yapılacağını kaydetti.