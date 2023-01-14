Bakanlık duyurdu, ehliyet alacaklar dikkat: Yaş sınırı değişti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırının değiştiğini duyurdu.

Bakanlık duyurdu, ehliyet alacaklar dikkat: Yaş sınırı değişti! - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Bakanlık duyurdu, ehliyet alacaklar dikkat: Yaş sınırı değişti! - Resim: 2

Yönetmelikte, şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.

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Bakanlık duyurdu, ehliyet alacaklar dikkat: Yaş sınırı değişti! - Resim: 3

Yönetmelikle yürürlüğü giren diğer uygulamalar şöyle:

- Görme engelli yolcular için rehber köpeklerin gerekli şartları sağladıktan sonra otobüslerde bulundurulabilmesine imkan sağlandı,

- Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan firmalar için yetki belgesi alma şartları kolaylaştırıldı. Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12'den 15'e çıkarıldı,

- Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10'dan 20'ye yükseltilerek uluslararası yolcu acenteliği hizmeti verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet vermelerine imkan sağlandı,

- Yolcu taşımacılığında mücbir sebepler nedeniyle yapılamayan seferler veya yolcu talepleri doğrultusunda konulmak istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı,

- Terminal işletmeciliği faaliyetlerinde bulunanlar için uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözülmesi adına kısa unvan, logo ve amblem kullanımında kolaylık sağlandı.

- Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki belgesi iptali yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi.

- Eşya ve kargo taşımacılığı faaliyeti yürüten taşımacıların U-ETDS sistemine uyumlarını teminen verilen süre yeniden düzenlendi.

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Bakanlık duyurdu, ehliyet alacaklar dikkat: Yaş sınırı değişti! - Resim: 4
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