Bakanlık açıkladı: Ehliyetlerin son değişim tarihi ne zaman?
İçişleri Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet değişim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ehliyet yenilemenin son değişim tarihine vurgu yapılırken, eski tip ehliyetlerin yenilenmesinde gerekli belgeler ve yenilenmiş ehliyetlerin süresine yer verildi.
2024 yılına girilmesiyle birlikte eski tip ehliyetlerin yenilenmesine ilişkin son tarih kafa karışıklığına yol açtı.
Bu gelişmeler sonrası eski tip ehliyetlerin yenilenmesi tarihine ilişkin İçişleri Bakanlığı, son noktayı koydu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ehliyet yenilemenin son değişim tarihine vurgu yapılırken, eski tip ehliyetlerin yenilenmesinde gerekli belgeler ve yenilenmiş ehliyetlerin süresine yer verildi.
ESKİ TİP EHLİYETLERİN YENİLENMESİN SON TARİH NE ZAMAN?
Bakanlığın sosyal medya hesabından eski tip ehliyetlerin yenilenmesi tarihine ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
"Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi."
ESKİ TİP EHLİYETLERİN YENİLENMESİNDE GEREKLİ BELGELER
Ayrıca bakanlığın açıklamasında eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için gerekli belgeler, şöyle sıralandı:
"Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor."
YENİLENMİŞ EHLİYETLERİN SÜRESİ NE KADAR?
Açıklamada, "Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak" denildi.
ESKİ EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Eski ehliyetlerin değişimi için yurt içinde ALO 199 Çağrı Merkezi veya nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:
Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne gidildiğinde aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekmektedir.
- Nüfus cüzdanı veya pasaport,
- Sürücü sağlık raporu,
- Harç ücreti makbuzu,
- Yeni ehliyet için fotoğraf çekilir. Fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik olması gereklidir.
EHLİYET DEĞİŞİMİ BAŞVURU SÜRECİ
Nüfus müdürlüğüne gelindiğinde, sıra numarası alınarak başvuru işlemleri başlatılır. Başvuru sırasında, kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu ve harç ücreti makbuzu teslim edilir.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ
Eski tip ehliyeti yenilemek için ödenecek harç ücreti 15 TL'dir. Bu ücrete, anlaşmalı bankalara ödenecek olan banka komisyon ücreti dahil değildir.
YENİ EHLİYET TESLİM ALMA
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi üretilerek, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye/kişilere PTT aracılığıyla 15 gün içerisinde teslim edilir.