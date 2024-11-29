Bakanlık 18 Şehir İçin Acil Kodlu Uyarı Geçti: Yarın Helikopterler Havadan Atacak! Sakın Dokunmayın

VALİLİK HERKESİ UYARDI

Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aşı kapsüllerinin kesinlikle dokunulmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye'de Havadan Kuduza Karşı Oral Aşı Atımı Çalışması' çerçevesinde, Kasım ayı boyunca sonuna kadar 18 ilde toplam 3 milyon 850 bin doz oral kuduz aşısı havadan atılır. Çalışmalar sırasında süresinden, özellikle çocuklardan, canlı virüs içeren aşı kapsülleri ve salgın yemlerle temas edilmemeleri önemle rica olunur. Bu konuda alınan önlemler ve ilgili birimlerle paylaşılmıştır."

İŞTE O 18 İL...

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