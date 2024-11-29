Bakanlık 18 Şehir İçin Acil Kodlu Uyarı Geçti: Yarın Helikopterler Havadan Atacak! Sakın Dokunmayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, acil koduyla 18 şehri 'Sakın dokunmayın' diyerek uyardı. Yarın helikopterlerle havadan aşağıya 3.8 milyon kuduz aşısı kapsülü atılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bakanlık 18 Şehir İçin Acil Kodlu Uyarı Geçti: Yarın Helikopterler Havadan Atacak! Sakın Dokunmayın - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25-30 Kasım tarihleri ​​arasında 18 ilde yabani hayvanlara yönelik havadan kuduz aşısı atımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu yetenek 3,8 milyon adet aşı kapsülü, helikopterlerle bölgeye dağıtılacak.

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Bakanlık 18 Şehir İçin Acil Kodlu Uyarı Geçti: Yarın Helikopterler Havadan Atacak! Sakın Dokunmayın - Resim: 2

Valilikler, özellikle çocukların bu kapsüllere dokunmaması konusunda dayanıklıydı. Canlı virüs içeren bu kapsüllerin, doğrudan hayvanların ağız yoluyla alınması için tasarlandığı vurgulandı. Dünya çapında etkili bir yöntem olarak kullanılan bu aşılama uygulaması, 18 ilde gerçekleştirilecek.

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Bakanlık 18 Şehir İçin Acil Kodlu Uyarı Geçti: Yarın Helikopterler Havadan Atacak! Sakın Dokunmayın - Resim: 3

HAVADAN AŞILAMA YÖNTEMİ

Kuduz hastalığı, özellikle yaban hayvanları arasında yaygın görülen ciddi bir hastalık. Havadan aşılama yöntemi, geniş birimlerin aygıtları arasında en etkili yol olarak kabul edilmektedir. Bu sayede kuduz hastalığının çoğalması önlenmeye çalışılıyor.

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Bakanlık 18 Şehir İçin Acil Kodlu Uyarı Geçti: Yarın Helikopterler Havadan Atacak! Sakın Dokunmayın - Resim: 4

VALİLİK HERKESİ UYARDI

Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aşı kapsüllerinin kesinlikle dokunulmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye'de Havadan Kuduza Karşı Oral Aşı Atımı Çalışması' çerçevesinde, Kasım ayı boyunca sonuna kadar 18 ilde toplam 3 milyon 850 bin doz oral kuduz aşısı havadan atılır. Çalışmalar sırasında süresinden, özellikle çocuklardan, canlı virüs içeren aşı kapsülleri ve salgın yemlerle temas edilmemeleri önemle rica olunur. Bu konuda alınan önlemler ve ilgili birimlerle paylaşılmıştır."

İŞTE O 18 İL...

Manisa

Balıkesir

Bursa

Bilecik

Çanakkele

Yalova

Kocaeli

Sakarya

Karabük

Bolu

Düzce

Çankırı

Ankara

Kütahya

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