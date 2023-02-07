Bakan Kasapoğlu duyurdu: 10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde depremzedelerin hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri açıkladı. Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle:

Deprem
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Bakan Kasapoğlu duyurdu: 10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi - Resim: 1

ADANA

Kat'ül Amare Yurdu

Yeni Adana Stadyumu

Asım Savaş Spor Salonu

Çukurova Yurdu

Toroslar Yurdu

Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi

Serinevler Spor Salonu

Yüreğir Gençlik Merkezi

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi

TOHM Binası

Nihat Geven Spor Salonu

Menderes Spor Salonu

Atatürk Yüzme Havuzu

Adana Gençlik Merkezi

Çukurova Atletizm Pisti

Ceyhan Spor Salonu

Kozan Yurdu

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Bakan Kasapoğlu duyurdu: 10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi - Resim: 2

ADIYAMAN

Yenimahalle Spor Salonu

Cumhuriyet Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Besni İlçe Spor Salonu

Kahta İlçe Stadı

Atatürk Spor Salonu

Gazi Spor Salonu

Sincik Spor Salonu

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Bakan Kasapoğlu duyurdu: 10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi - Resim: 3

DİYARBAKIR

Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü

Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü

Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü

Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Köşkler Spor Kompleksi

Bağlar Gençlik Merkezi

Çınar Spor Salonu

Genç Ofis

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Bakan Kasapoğlu duyurdu: 10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi - Resim: 4

GAZİANTEP

Olimpik Yüzme Havuzu

Gazikent Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Şahinbey Spor Salonu

Kalyoncu Spor Salonu

Seyri Antep Gençlik Kampı

Islahiye Gençlik Merkezi

Oğuzeli Spor Salonu

Nizip Gençlik Merkezi

Nizip Stadı

Nizip Spor Salonu

Yavuzeli Spor Salonu

Araban Spor Salonu

Araban Gençlik Merkezi

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