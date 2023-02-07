Bakan Kasapoğlu duyurdu: 10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde depremzedelerin hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri açıkladı. Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle:
ADANA
Kat'ül Amare Yurdu
Yeni Adana Stadyumu
Asım Savaş Spor Salonu
Çukurova Yurdu
Toroslar Yurdu
Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi
Serinevler Spor Salonu
Yüreğir Gençlik Merkezi
İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi
TOHM Binası
Nihat Geven Spor Salonu
Menderes Spor Salonu
Atatürk Yüzme Havuzu
Adana Gençlik Merkezi
Çukurova Atletizm Pisti
Ceyhan Spor Salonu
Kozan Yurdu
ADIYAMAN
Yenimahalle Spor Salonu
Cumhuriyet Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Besni İlçe Spor Salonu
Kahta İlçe Stadı
Atatürk Spor Salonu
Gazi Spor Salonu
Sincik Spor Salonu
DİYARBAKIR
Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü
Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü
Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü
Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
Diyarbakır Stadyumu
Köşkler Spor Kompleksi
Bağlar Gençlik Merkezi
Çınar Spor Salonu
Genç Ofis
GAZİANTEP
Olimpik Yüzme Havuzu
Gazikent Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Şahinbey Spor Salonu
Kalyoncu Spor Salonu
Seyri Antep Gençlik Kampı
Islahiye Gençlik Merkezi
Oğuzeli Spor Salonu
Nizip Gençlik Merkezi
Nizip Stadı
Nizip Spor Salonu
Yavuzeli Spor Salonu
Araban Spor Salonu
Araban Gençlik Merkezi