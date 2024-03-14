Bakan açıkladı: Doğu Ekspresi'nin yanına iki yeni rota geliyor

Bakan, “Seyahatsever gezgin vatandaşlarımıza yepyeni iki rota daha sunuyoruz. Ankara ile Diyarbakır arasında Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Ankara ile Tatvan arasında ise Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak. Turistik trenler, ev konforunda seyahat olanağı sağlayan 9 yataklı vagon ile yemekli vagondan oluşacak” diyerek, iki yeni rotayla ilgili şunları aktardı: