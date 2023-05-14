Bahardan önce son yağmurlar: İşte il il 14 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.