Bahardan önce son yağmurlar: İşte il il 14 Mayıs hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 22°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 28°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 30°C
Parçalı ve az bulutlu