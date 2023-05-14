Bahardan önce son yağmurlar: İşte il il 14 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bahardan önce son yağmurlar: İşte il il 14 Mayıs hava durumu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Bahardan önce son yağmurlar: İşte il il 14 Mayıs hava durumu - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BURSA 22°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA 20°C

Parçalı bulutlu

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Bahardan önce son yağmurlar: İşte il il 14 Mayıs hava durumu - Resim: 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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Bahardan önce son yağmurlar: İşte il il 14 Mayıs hava durumu - Resim: 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 28°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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