Bahar yağışları barajların durumunu nasıl etkiledi? İSKİ kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'un barajlarındaki son durumu paylaştı
Kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda bahar yağışları etkili oldu. İSKİ barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'da bahar yağışlarının etkili olması baraj doluluk oranlarını yükseltti.
Kentin barajlarındaki su seviyesinde artış yaşanmasına rağmen doluluk oranı halen son yılların en düşük seviyesinde seyretti.
İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, 30 Mayıs Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48,69 olarak kaydedildi.
Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle: