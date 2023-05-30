Bahar yağışları barajların durumunu nasıl etkiledi? İSKİ kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'un barajlarındaki son durumu paylaştı

Kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda bahar yağışları etkili oldu. İSKİ barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

İstanbul kuraklık
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Bahar yağışları barajların durumunu nasıl etkiledi? İSKİ kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'un barajlarındaki son durumu paylaştı - Resim: 1

Kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'da bahar yağışlarının etkili olması baraj doluluk oranlarını yükseltti.

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Bahar yağışları barajların durumunu nasıl etkiledi? İSKİ kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'un barajlarındaki son durumu paylaştı - Resim: 2

Kentin barajlarındaki su seviyesinde artış yaşanmasına rağmen doluluk oranı halen son yılların en düşük seviyesinde seyretti.

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Bahar yağışları barajların durumunu nasıl etkiledi? İSKİ kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'un barajlarındaki son durumu paylaştı - Resim: 3

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, 30 Mayıs Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48,69 olarak kaydedildi.

Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle:

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Bahar yağışları barajların durumunu nasıl etkiledi? İSKİ kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'un barajlarındaki son durumu paylaştı - Resim: 4
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