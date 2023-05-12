Bahar için birkaç gün kaldı: 30 dereceye dayanacak!

BUGÜN İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.