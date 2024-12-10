B1 Ehliyet Nedir ve Hangi Araçlar Kullanılabilir? İşte B ve B1 Ehliyetleri Arasındaki Farklar

DİĞER EHLİYET SINIFLARINDA YAŞ SINIRLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile bazı ehliyet sınıflarının yaş sınırlarında da değişiklikler yapıldı.

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 18’den 16’ya çekildi. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18 olarak devam ediyor.

A sınıfı ehliyet için yaş sınırı 20, C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler için 21, DE ve D sınıfı ehliyetler için ise 24 olarak belirlendi.