B1 Ehliyet Nedir ve Hangi Araçlar Kullanılabilir? İşte B ve B1 Ehliyetleri Arasındaki Farklar
Son yapılan düzenlemelerle birlikte ehliyet yaş sınırlarında değişiklikler yapıldı ve bu durum B1 sınıfı ehliyetle ilgili detayların yeniden merak edilmesine neden oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile B1 sınıfı ehliyetin kullanım alanları ve yaş sınırı güncellenirken, bu ehliyetin hangi araçlar için geçerli olduğu da açıklandı. İşte B1 ehliyetle ilgili tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
B1 sınıfı ehliyet, hafif ve küçük motorlu araçları kullanmak isteyenler için verilen bir sürücü belgesidir. Bu ehliyet, motor gücü 15 kW’ı aşmayan, boş ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motorlu araçları kapsar. Yük taşıyan araçlar için ise bu sınır 550 kilogram olarak belirlenmiştir.
YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ
Yapılan yeni düzenlemeye göre, B1 sınıfı ehliyet alabilmek için gerekli olan yaş sınırı 18’den 16’ya düşürüldü. Bu değişiklik, gençlerin hafif motorlu araçları daha erken yaşta kullanabilmesine olanak tanıyor.
B VE B1 EHLİYETLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
B sınıfı ehliyet, otomobil, kamyonet ve traktör gibi daha geniş bir araç yelpazesini kapsarken, B1 sınıfı ehliyet yalnızca hafif motorlu dört tekerlekli araçların kullanımına yöneliktir. Örneğin, B1 ehliyeti olan bir sürücü otomobil ya da kamyonet kullanamaz. Bu tür araçlar için B sınıfı ehliyet gereklidir.
DİĞER EHLİYET SINIFLARINDA YAŞ SINIRLARI
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile bazı ehliyet sınıflarının yaş sınırlarında da değişiklikler yapıldı.
M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 18’den 16’ya çekildi. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18 olarak devam ediyor.
A sınıfı ehliyet için yaş sınırı 20, C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler için 21, DE ve D sınıfı ehliyetler için ise 24 olarak belirlendi.
B1 EHLİYET İLE OTOMOBİL KULLANILABİLİR Mİ?
B1 sınıfı ehliyet sahipleri otomobil ya da kamyonet gibi araçları kullanamaz. Bu araçları kullanabilmek için B sınıfı ehliyete sahip olmak gereklidir. B1 ehliyeti, yalnızca teknik özellikleri belirli standartları aşmayan hafif motorlu dört tekerlekli araçları kapsar.
EHLİYET ALACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
B1 sınıfı ehliyet almak isteyen adaylar, belirlenen yaş sınırını karşılamalı, motorlu araç sürücü kurslarına kayıt yaptırmalı ve gerekli sınavlardan başarıyla geçmelidir. Başvuru süreçleri ve diğer detaylar, sürücü kursları ya da resmi kaynaklar aracılığıyla öğrenilebilir.
Bu düzenlemeyle birlikte genç sürücüler için yeni fırsatlar yaratılırken, belirli sınıf araçların kullanımının daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.