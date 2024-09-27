B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: Yeni Dönem 3 Gün Sonra Başlıyor

A2 EHLİYETLER İÇİN SINAV ŞARTI KALDIRILACAK



Şubat ayında yapılan değişikliğe benzer olarak, değişiklikle birlikte 250 cc'lik silindir hacmine sahip motosikletlerin de B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından kullanılabilmesi öngörülüyor.



İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı düzenlemeler ile birçok ehliyet sınıfında kapsam değişikliğine giderken, D sınıfı ehliyet için gereken 26 yaş şartı 24'e çekmişti. Ayrıca M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16 olarak belirlenmişti.