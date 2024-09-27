B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: Yeni Dönem 3 Gün Sonra Başlıyor
Türkiye'de aktif olarak kullanılan 35 milyonu aşkın sürücü belgesinin önemli bölümü B sınıfı ehliyetlerden oluşmakta. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı, yaptığı çalışmalarda B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik düzenlemelere ağırlık vermekte. Geçtiğimiz yıl kapsamı genişletilen ehliyetlere ilişkin hayata geçirilecek yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı.
2024 yılının başında yapılan değişiklik ile B sınıfı ehliyetlerin kapsamını genişleten İçişleri Bakanlığı, milyonlarca vatandaş tarafından takdirle karşılanmıştı. Büyükşehirler başta olmak üzere trafiği düzenlemeye yönelik hayata geçirilen uygulamalara bir yenisinin ekleneceği öğrenilirken, aylardır merakla beklenen taslak çalışmanın detayları ortaya çıktı.
3 GÜN SONRA BAŞLAYACAK
1 Ekim'de yeni yasama ve yürütme yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), tartışmaya açacağı ilk konular arasında yer alan ehliyet sahiplerine yönelik değişikliklerin son detayları belli olurken, yetkililer B sınıfı ehliyet sahiplerinin talepleri sonucunda taslak düzenlemede son aşamaya geldi.
Şubat ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri için 50 cc'lik silindir hacmine sahip motosikletleri kullanma yetkisi 125 cc'ye yükseltilirken, tartışılacak değişiklik ile bu sınırın yeniden düzenlenmesi gündemde.
B sınıfı ehliyet sahipleri için herhangi bir ödeme yapılmasına gerek kalmaksızın, direksiyon sınavı ile 125 cc'lik motosikletlerin kullanımının önünü açan düzenlemenin ardından Ekim ayında TBMM'ye getirilmesi beklenen yeni kanun teklifinin detayları ortaya çıktı.
Farklı statüdeki sürücü kimlikleri arasında geçişi kolaylaştıran bu durum, özellikle Türkiye'de son yıllarda artış gösteren e-ticaret sektörüne yönelik istihdam oranını artırmayı hedefliyor.
DÜZENLEMEYE TEPKİLER GECİKMEDİ
Birçok firma, online yemek siparişi sektörüne yönelik yatırımlarını hızlandırırken, sektörde açığa çıkan motosikletli kurye açığı, ehliyetlere yönelik yapılacak yeni düzenleme ile kapatılacak. Bu düşüncenin yanı sıra İçişleri Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan trafik sorunu için de motosiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının olumlu olduğunu düşünüyor.
Öte yandan yapılacak değişikliklere yönelik tepki gösterenlerin sayısı da oldukça fazla.
Türkiye'de motosiklet kullanımının teşvik edilmesinin yeni sorunlara yol açacağını belirten vatandaşlar, söz konusu durumun 'Hindistanlaşma' olduğunu ve yalnızca yoksul ülkelerde görüldüğünü vurguladı. B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik yapılacak düzenlemenin detayları şu şekilde:
A2 EHLİYETLER İÇİN SINAV ŞARTI KALDIRILACAK
Şubat ayında yapılan değişikliğe benzer olarak, değişiklikle birlikte 250 cc'lik silindir hacmine sahip motosikletlerin de B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından kullanılabilmesi öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı düzenlemeler ile birçok ehliyet sınıfında kapsam değişikliğine giderken, D sınıfı ehliyet için gereken 26 yaş şartı 24'e çekmişti. Ayrıca M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16 olarak belirlenmişti.
Ekim ayında tartışılması planlanan düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunulacak ve bu yolla ulaşımda çeşitlilik artırılacak.
Şubat ayında yapılan düzenleme sonrasında B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde gidermelerinin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği öğrenildi.
A2 EHLİYET NEDİR?
A2 ehliyetler, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türüdür.