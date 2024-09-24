Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama

Google Play Store'daki uygulamalarla ilgili yapılan bir araştırmada, 13 kötü amaçlı yazılım tespit edildiği ortaya çıktı. İşte dikkat etmeniz gereken o uygulamalar.

Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama - Resim: 1

Zararlı yazılımlar, kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulan ve bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazlara zarar vermek amacıyla tasarlanmış yazılımlara denilmektedir.

Ensonhaber'deki bilgilere göre; Bu yazılımlar; kullanıcıların bilgilerini çalmak, cihazları kontrol etmek, reklam göstermek veya cihazları işlevsiz hale getirmek gibi amaçlarla kullanılabiliyor.

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Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama - Resim: 2

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

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Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama - Resim: 3

13 zararlı uygulama tespit edildi

McAfee siber güvenlik uzmanları, Android telefon kullanıcılarının güvenliklerini tehdit edecek 13 mobil uygulama tespit etti.

Bu mobil uygulamalar, kullanıcılara faydalı gibi görünmelerine rağmen, arka planda gizlice kötü amaçlı faaliyetler yürütüyor.

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Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama - Resim: 4

Google Play'den kaldırıldı

Yapılan incelemeler sonucunda kötü amaçlı olduğu tespit edilen 13 mobil uygulama, Google'a bildirildi ve Google Play Store'dan kaldırıldı.

Ancak söz konusu uygulamayı daha önceden telefonunuza yüklediyseniz hemen kaldırmanızda fayda var.

Kötü amaçlı olduğu tespit edilen 13 uygulama şu şekilde:

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Auto Click Repeater

Count Easy Calorie Calculator

Sound Volume Extender

LetterLink

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE & NUMBER PREDICTIONS

Step Keeper: Easy Pedometer

Track Your Sleep

Sound Volume Booster

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

Universal Calculator

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