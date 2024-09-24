Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama

Zararlı yazılımlar, kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulan ve bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazlara zarar vermek amacıyla tasarlanmış yazılımlara denilmektedir.

Ensonhaber'deki bilgilere göre; Bu yazılımlar; kullanıcıların bilgilerini çalmak, cihazları kontrol etmek, reklam göstermek veya cihazları işlevsiz hale getirmek gibi amaçlarla kullanılabiliyor.