Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama
Google Play Store'daki uygulamalarla ilgili yapılan bir araştırmada, 13 kötü amaçlı yazılım tespit edildiği ortaya çıktı. İşte dikkat etmeniz gereken o uygulamalar.
Zararlı yazılımlar, kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulan ve bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazlara zarar vermek amacıyla tasarlanmış yazılımlara denilmektedir.
Ensonhaber'deki bilgilere göre; Bu yazılımlar; kullanıcıların bilgilerini çalmak, cihazları kontrol etmek, reklam göstermek veya cihazları işlevsiz hale getirmek gibi amaçlarla kullanılabiliyor.
Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.
13 zararlı uygulama tespit edildi
McAfee siber güvenlik uzmanları, Android telefon kullanıcılarının güvenliklerini tehdit edecek 13 mobil uygulama tespit etti.
Bu mobil uygulamalar, kullanıcılara faydalı gibi görünmelerine rağmen, arka planda gizlice kötü amaçlı faaliyetler yürütüyor.
Google Play'den kaldırıldı
Yapılan incelemeler sonucunda kötü amaçlı olduğu tespit edilen 13 mobil uygulama, Google'a bildirildi ve Google Play Store'dan kaldırıldı.
Ancak söz konusu uygulamayı daha önceden telefonunuza yüklediyseniz hemen kaldırmanızda fayda var.
Kötü amaçlı olduğu tespit edilen 13 uygulama şu şekilde:
Essential Horoscope for Android
3D Skin Editor for PE Minecraft
Logo Maker Pro
Auto Click Repeater
Count Easy Calorie Calculator
Sound Volume Extender
LetterLink
NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE & NUMBER PREDICTIONS
Step Keeper: Easy Pedometer
Track Your Sleep
Sound Volume Booster
Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot
Universal Calculator