Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı!

İŞ İNSANI SAVAŞ’IN DA ARACI KURŞUNLANMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir diğer saldırı ise iş insanı Aziz Savaş’a yönelik olmuştu. Savaş’ın aracı, Ayhan Bora Kaplan ile eski emniyet müdürleri ve dört polisten şikayetçi olduktan sonra arabası kurşunlanmıştı.