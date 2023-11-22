Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı!

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın 'sağ kolu' olarak tanınan Serdar Sertçelik'in Ankara'da vurulduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Ayhan Bora Kaplan
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Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! - Resim: 1

Yeraltı dünyasında Kaplan grubu olarak bilinen Ayhan Bora Kaplan çetesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kaplan'ın kilit adamı olduğu iddia edilen ve Kıbrıs'ta yakalanarak gözaltına alınan Serdar Sertçelik Ankara Emniyeti'ne götürülmüştü.

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Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! - Resim: 2

Sertçelik'in sorgusu sonrasında soruşturmada yeni gelişmeler olabileceği belirtilmişti.

Halk TV'de yer alan habere göre Sertçelik'in Ankara'da vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

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Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! - Resim: 3

ÜNLÜ OYUNCUNUN ESKİ KOCASI ÇIKMIŞTI

Serdar Sertçelik'in 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi kocası olduğu ortaya çıkmıştı.

Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenlemişti.

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Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! - Resim: 4

SERTÇELİK YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Toplam 38 adrese eş zamanlı yapılan sabah baskınlarında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken iki şüphelinin yurt dışına kaçtığı saptanmıştı. Yurt dışına kaçanlardan birinin örgütün yöneticisi olan Serdar Sertçelik olduğu tespit edilmişti.

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Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! - Resim: 5

YILLIK 30 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ

Suç örgütünün yılda 30 milyon lira hâksiz kazanç sağladıkları tespit edilmişti.
'Gelsin Hayat Bildiğin Gibi' isimli dizide rol alan Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi olarak bilinen Serdar Serdar Sertçelik suç örgütünün yöneticisi olduğu ve piyasadan ele geçirdiği yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Serdar Serçelik'in eski eşiydi.

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Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! - Resim: 6

İŞ İNSANI SAVAŞ’IN DA ARACI KURŞUNLANMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir diğer saldırı ise iş insanı Aziz Savaş’a yönelik olmuştu. Savaş’ın aracı, Ayhan Bora Kaplan ile eski emniyet müdürleri ve dört polisten şikayetçi olduktan sonra arabası kurşunlanmıştı.

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Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! - Resim: 7

Olay sonrası Savaş, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile açığa alınan eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay’dan şikâyetçi oldu. Savaş, Özay’a 30 bin dolarlık rüşveti kendi eli ile verdiğini öne sürmüştü.

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