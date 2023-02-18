Aydınoğlu ve Şengör korkuttu: İstanbul depremi için ilçe ilçe uyarı geldi
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 deprem 10 kentte yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından Türkiye'deki fay hatlarına dikkat çekildi. Beklenen İstanbul depremi için uyarılar peş peşe geldi.
Kahramanmaraş'ı vuran ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan, on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerin 12. gününde tv100 ekranlarında özel bir programa imza atıldı.
Candaş Tolga Işık, Az Önce Konuştum Deprem Özel programında Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ile Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Deprem Mühendisi Prof. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nu ağırladı.
Programda Şengör ve Aydınoğlu'ndan İstanbul depremi için kritik değerlendirmeler geldi.
GEÇEN SENE YAPILMIŞ BİNA NASIL ÇÖKTÜ?
Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydın, “Nasıl çöktüğünü henüz bilemiyoruz. İnceleme imkânımız olursa onun nedenini mutlaka anlarız.