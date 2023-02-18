Aydınoğlu ve Şengör korkuttu: İstanbul depremi için ilçe ilçe uyarı geldi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 deprem 10 kentte yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından Türkiye'deki fay hatlarına dikkat çekildi. Beklenen İstanbul depremi için uyarılar peş peşe geldi.

Aydınoğlu ve Şengör korkuttu: İstanbul depremi için ilçe ilçe uyarı geldi - Resim: 1

Kahramanmaraş'ı vuran ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan, on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerin 12. gününde tv100 ekranlarında özel bir programa imza atıldı.

1 26
Aydınoğlu ve Şengör korkuttu: İstanbul depremi için ilçe ilçe uyarı geldi - Resim: 2

Candaş Tolga Işık, Az Önce Konuştum Deprem Özel programında Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ile Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Deprem Mühendisi Prof. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nu ağırladı.

2 26
Aydınoğlu ve Şengör korkuttu: İstanbul depremi için ilçe ilçe uyarı geldi - Resim: 3

Programda Şengör ve Aydınoğlu'ndan İstanbul depremi için kritik değerlendirmeler geldi.

3 26
Aydınoğlu ve Şengör korkuttu: İstanbul depremi için ilçe ilçe uyarı geldi - Resim: 4

GEÇEN SENE YAPILMIŞ BİNA NASIL ÇÖKTÜ?

Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydın, “Nasıl çöktüğünü henüz bilemiyoruz. İnceleme imkânımız olursa onun nedenini mutlaka anlarız.

4 26