Aydın'da gelin, düğünde erkek çıktı: Kavga gerçek adını ortaya çıkardı!
Karısıyla sorunlar yaşayan adam, yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı. Ancak iddialara göre; gelin erkek çıktı. Bunun üzerine düğün yapan ikili kayıplara karıştı. İşte duyanı şoke eden olayın ayrıntıları
Aydın, Karacasu ilçesine yapılan düğünü konuşuyor.
Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan Ceyhun B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı.
Damadın yakınlarının katıldığı düğünde, damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.
Kavga, gelinin gerçek ismini ortaya çıkardı
İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.
Gelin erkek çıktı
Gelinlik giyerek evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
İHA'nın haberine göre, iddialar üzerine düğün yapan damat Ceyhun B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip Ceyhun B. ile evlendiği ileri sürülen İlkim takma adlı M.K.’nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.
Ceyhun B. ile İlkim takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.