Aydın Dağları'nda En Verimli Hasat Yapıldı! Üretici Mutlu, Hasat Gecikti, Rekor Ürün Geldi

DOĞAL DEPOLAMA AVANTAJI

Aydın Dağları’nın soğuk yaylaları, ürünlerin saklanması konusunda üreticilere doğal bir avantaj sunuyor. Elmalar, soğuk hava deposu yerine, dağların serin ortamında muhafaza ediliyor. Üreticiler, bu yöntem sayesinde yüksek saklama maliyetlerinden kurtuluyor ve ürünlerini pazara daha ekonomik bir şekilde sunabiliyor.

Bölgedeki elma üretiminin bu şekilde sürmesi, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından umut verici bir tablo oluşturuyor. Aydın Dağları’nda üretilen kaliteli elmaların önümüzdeki yıllarda da yüksek verimle tüketicilere ulaşması hedefleniyor.