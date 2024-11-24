Aydın Dağları'nda En Verimli Hasat Yapıldı! Üretici Mutlu, Hasat Gecikti, Rekor Ürün Geldi
Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Aydın Dağları'nda, son yılların en verimli elma hasadı gerçekleştirildi. Kestane üretimiyle de bilinen dağlık bölgede, bu yılki elma rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürdü.
Kaynak: İHA
Aydın ve İzmir sınırlarında yer alan 1500 rakımlı Aydın Dağları'nda elma hasadı tamamlandı. Hem ürün kalitesinin hem de rekoltenin yüksek olması üreticileri sevindirirken, kurak geçen yıllar ise geleceğe dair en büyük endişe kaynağı oldu.
SEZON GECİKMELİ BAŞLADI
Aydın’ın Köşk ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında uzanan yaylalarda, elma ağaçları bu yıl yaz mevsiminin uzun sürmesi ve soğukların geç başlaması nedeniyle yaklaşık iki hafta geç hasat edildi. Buna rağmen çiftçiler sezonun oldukça verimli geçtiğini belirtti.
Bölge üreticilerinden Cevdet Kılınç, bu yıl kuraklık etkilerine rağmen elma rekoltesinde geçen yıla kıyasla artış yaşandığını ifade etti. “Hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen ürün kalitesi oldukça iyi. Hasat sezonu biraz gecikmeli başladı, ancak elde ettiğimiz sonuçtan memnunuz” dedi.
DOĞAL DEPOLAMA AVANTAJI
Aydın Dağları’nın soğuk yaylaları, ürünlerin saklanması konusunda üreticilere doğal bir avantaj sunuyor. Elmalar, soğuk hava deposu yerine, dağların serin ortamında muhafaza ediliyor. Üreticiler, bu yöntem sayesinde yüksek saklama maliyetlerinden kurtuluyor ve ürünlerini pazara daha ekonomik bir şekilde sunabiliyor.
Bölgedeki elma üretiminin bu şekilde sürmesi, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından umut verici bir tablo oluşturuyor. Aydın Dağları’nda üretilen kaliteli elmaların önümüzdeki yıllarda da yüksek verimle tüketicilere ulaşması hedefleniyor.