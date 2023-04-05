Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın, “ Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum, Sedat Peker’in açıklamalarını yapmasını engelliyor. Ancak bu koşullar ortadan kalkar ise, söz verdiği içerikten öte açıklamalar yapma kararlılığındadır” dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde dijital tecrit altında bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın, TELE1 ekranlarında Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu. Ersan Barkın, Sedat Peker’in beklenen ifşalarını yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt verdi.
“İKTİDARLA ANLAŞAN BİRİNİN RAMAZAN KOLİSİNE EL KONULMASI MÜMKÜN MÜ?”
Barkın şunları söyledi:
“Sedat Peker defteri kapattı mı? Peker’in ortaya koyduğu bir akit vardı. Peker, bu sözleşmeyi, ‘Kendi ailemin geleceği yola çıktım, çıkmış olduğum yolda ortaya koyduğum ifşalar ülkenin geleceği için çok değerli olacak sahip çıkın. Dolayısıyla defterin sahibi, Peker değil Türk toplumu.
Peker için defter ne kadar açıksa yarın da açık olacağı açıktır. Sedat Peker’in karşı karşıya kaldığı durum yalnızca kendini ilgilendirseydi iktidarla anlaştığı iddiası gerçek olurdu. Ailesini alt üst eden bir durumda Peker’in ya da namus sahibi olan bir yurttaşın bunu kabul etmesi mümkün değildir. İktidarla anlaşan birinin ramazan kolisine el konulması mümkün mü?”
“BU DURUM ORTADAN KALKMAZSA BU AÇIKLAMALARI YAPAMAZ”
“Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum, Sedat Peker’in bu koşullar ortadan kalkmaz ise açıklamalarını bugün itibarıyla yapmasına olanak vermiyor. Ancak ben bu değerlendirmeyi bugün yapmıyorum ki. Dijital tecrit diye tanımladığımız Sedat Peker’in politik etkisi olabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmasına olanak vermeyen, kendisine bağlı, kendisiyle ilişkilendirilen hesapların açıklama herhangi bir siyasal karşılığı olabilecek açıklama yapmasına olanak vermeyen bu durum ortadan kalkmazsa bu açıklamaları yapamaz.”