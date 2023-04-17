Avukat Şeker: Dosya bizden gizleniyor, Dina'nın ailesi Türkiye'ye geliyor

Şeker, "Dina'nın avukatı olarak hâlâ dosyaya erişemiyorum. Ülkemize yönelik ırkçılıkla ilgili bir ithamda bulunulmaması için özel hassasiyet gösterildikçe dosya bizden gizleniyor. Burada art niyet var. Maalesef yargıdaki tecrübesizlikten ya da art niyetten kaynaklanan bir sorunla karşı karşıyayız." diye konuştu.