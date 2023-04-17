Avukat Şeker: Dosya bizden gizleniyor, Dina'nın ailesi Türkiye'ye geliyor
Dina'nın ailesinin ve Gabon Büyükelçiliği'nin avukatı Bahadır Şeker kendisinin dosyaya dahil edilmediğini söyledi.
Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan 17 yaşındaki Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ailesinin ve Gabon Ankara Büyükelçiliği'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nın kendisini davaya avukat olarak dahil etmediğini söyledi.
Şeker, "Davayla ilgili kısıtlama kararı hâlâ devam ediyor. Sistematik bir şekilde dosya gizleniyor" dedi.
Soruşturma aşamasında Gabon hükümetinin avukatı olarak davaya müdahil olmak istediğini, ardından Dina'nın ailesinin de vekalet verdiğini belirten Şeker, buna rağmen davaya avukat olarak eklenmeyişinin ardında art niyet olduğunu söyledi.
Şeker, "Dina'nın avukatı olarak hâlâ dosyaya erişemiyorum. Ülkemize yönelik ırkçılıkla ilgili bir ithamda bulunulmaması için özel hassasiyet gösterildikçe dosya bizden gizleniyor. Burada art niyet var. Maalesef yargıdaki tecrübesizlikten ya da art niyetten kaynaklanan bir sorunla karşı karşıyayız." diye konuştu.