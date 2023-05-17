ATM’den para çekip yatıranlar dikkat: Şifrenizi tuşlarken sakın bunu yapmayın
Gün içerisinde bankamatiklerden para çeken kişiler aciliyet durumunda dolandırıcıların bazı tuzaklarına düşebiliyor. Örneğin kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması durumunda dolandırıcılar vatandaşları zor durumda bırakabiliyor.
Gün içerisinde milyonlarca kişi banka ATM'lerine uğrayarak para çekiyor. Bazı durumlarda vatandaşlar dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken detayları bankalar paylaştı.
Özellikle bunlara dikkat edilmesi konusunda acil uyarı yapıldı. Özellikle kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili detaylar vatandaşlarla paylaşıldı. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız durumunda bankanıza bilgi vermeniz konusuna da vurgu yapıldı.
ŞİFRENİZ KOLAY OLMASIN
Şifrenizin ilk oluştururken kolay, ardıl olan numaraları seçmemeniz konusunda kesinlikle uyarı yapılıyor. Doğum tarihi ve telefon numarasının seçilmemesi konusuna da değiniliyor.
KOLAY NUMARALAR SEÇİLMESİN
İşlem yaptığınız ATM panelinde her zamankinden farklı bir durum (cihaz, kamera, delik vb.) varsa Akbank Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak Bankamızı bilgilendirin. Banka ya da kredi kartı şifrenizi belirlerken sizin ya da yakınlarınızın telefon numarası, doğum tarihi gibi elde edilmesi ve tahmini kolay numaraları seçmeyin.