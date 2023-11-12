Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor

10 Kasım'da Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Hacı Dönerci halen sosyal medyada gündemdeyken vatandaşlar boykot çağrısında bulunuyor.

Hacı Dönerci Boykot 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk Erzurum
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Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Üçler Döner'in sahibi "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, 10 Kasım'da TikTok hesabından açtığı canlı yayında Atatürk'e ağır hakaretler etmişti.

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Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor - Resim: 2

Atmaca, "Yemen'de bizim toprağımız, Kudüs'de bizim toprağımız. O toprağı Osmanlı kaybetmedi. Laikliği getiren köpek yüzünden toprakları kaybettik" dedi.

Bu sözlerinde dolayı yoğun tepki alan Atmaca gözaltına alınıp tutuklandı.

Vatandaşlar, Hacı Dönerci için sosyal medyadan boykot çağrısı yapıyor.

İşte o çağrılardan bazıları:

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Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor - Resim: 3
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Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor - Resim: 4
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Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor - Resim: 5
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Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor - Resim: 6
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Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor - Resim: 7
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