Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor

Atmaca, "Yemen'de bizim toprağımız, Kudüs'de bizim toprağımız. O toprağı Osmanlı kaybetmedi. Laikliği getiren köpek yüzünden toprakları kaybettik" dedi.

Bu sözlerinde dolayı yoğun tepki alan Atmaca gözaltına alınıp tutuklandı.

Vatandaşlar, Hacı Dönerci için sosyal medyadan boykot çağrısı yapıyor.

İşte o çağrılardan bazıları: