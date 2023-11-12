Atatürk'e ağır hakaretler etmişti: Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı dönerci için boykot çağrısı yapılıyor
10 Kasım'da Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Hacı Dönerci halen sosyal medyada gündemdeyken vatandaşlar boykot çağrısında bulunuyor.
Sosyal medya fenomeni Üçler Döner'in sahibi "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, 10 Kasım'da TikTok hesabından açtığı canlı yayında Atatürk'e ağır hakaretler etmişti.
Atmaca, "Yemen'de bizim toprağımız, Kudüs'de bizim toprağımız. O toprağı Osmanlı kaybetmedi. Laikliği getiren köpek yüzünden toprakları kaybettik" dedi.
Bu sözlerinde dolayı yoğun tepki alan Atmaca gözaltına alınıp tutuklandı.
Vatandaşlar, Hacı Dönerci için sosyal medyadan boykot çağrısı yapıyor.
İşte o çağrılardan bazıları: