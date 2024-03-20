ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var

ASAL Araştırma'nın Adana anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Birinci sıradaki aday ile onu takip eden aday arasındaki puan farkı 1 olarak ölçüldü...

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 1

31 Mart seçimlerine yaklaşırken, araştırma şirketleri il il anket sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 2

Son olarak Asal Araştırma, Adana anketinin sonuçlarını yayımladı. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 3

Araştırmanın 3-11 Mart tarihleri arasında yapıldığı belirtilirken, katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu soruldu.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 4

Sonuçlara göre mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar yüzde 40,3 ile ilk sırada yer aldı.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 5

Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Fatih Mehmet Kocaispir'in oy oranı ise yüzde 39,2 oldu.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 6

İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş yüzde 7,6 puanda kaldı.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 7

DEM Parti’nin adayı Mahfuz Güleryüz'ün oyu yüzde 4,6 oy aldı.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 8

Araştırmada, Zafer Partisi'nin adayı Umut Yanar'ın oyu yüzde 2,2 oldu.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 9

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selahattin Baysal'ın oyu ise yüzde 1,8 olarak ölçüldü.

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ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var - Resim: 10
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