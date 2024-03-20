ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var
ASAL Araştırma'nın Adana anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Birinci sıradaki aday ile onu takip eden aday arasındaki puan farkı 1 olarak ölçüldü...
31 Mart seçimlerine yaklaşırken, araştırma şirketleri il il anket sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.
Son olarak Asal Araştırma, Adana anketinin sonuçlarını yayımladı. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmanın 3-11 Mart tarihleri arasında yapıldığı belirtilirken, katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu soruldu.
Sonuçlara göre mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar yüzde 40,3 ile ilk sırada yer aldı.
Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Fatih Mehmet Kocaispir'in oy oranı ise yüzde 39,2 oldu.
İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş yüzde 7,6 puanda kaldı.
DEM Parti’nin adayı Mahfuz Güleryüz'ün oyu yüzde 4,6 oy aldı.
Araştırmada, Zafer Partisi'nin adayı Umut Yanar'ın oyu yüzde 2,2 oldu.
Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selahattin Baysal'ın oyu ise yüzde 1,8 olarak ölçüldü.