Artvin'de facia: 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinden ilk görüntüler

Aralarında “Doğadaki İnsan” programının sunucusu Serdar Kılıç’ın da bulunduğu Erzurumlu Dağcılık Kulübü üyeleri İlçemiz Yaylalar Köyü’nde dağ kayağı yapmak için tırmandıkları sırada üzerlerine çığ düştü. Çığ altında kalan, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetti.