Arka Sokaklar'ın kayıp kamyonunun altından ponzi çıktı: Set çalışanı herkesi dolandırmış!

Halatçı’yla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, set kamyonundaki aksesuarların akıbetinin de belli olmadığı öğrenildi. Halatçı’nın topladığı paraları ne yaptığı bilinmezken, set çalışanları kaptırdığı paraları kurtarmanın yollarını arıyor.