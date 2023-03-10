Arka arkaya korkutan depremler: İstanbul ve çevresi için kritik uyarı geldi!
Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz peş peşe depremle sarsıldı. Karadeniz'deki deprem Samsun ve çevresinde, Marmara'daki deprem Bursa ve İstanbul çevresinde hissedildi. Akdeniz'deki deprem Muğla ve çevresinde sarsıntıya neden oldu. Marmara'daki deprem unutulan fayları yeniden hatırlattı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanırken bugün Türkiye'nin birçok noktasında depremler yaşandı. Depremler unutulan fayları tekrar hatırlattı.
İlk deprem sabah saatlerinde Karadeniz'de yaşandı. Depremin merkez üssü Samsun'un Bafra ilçesi açıklarında yaşandı. Depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 18.1 kilometre olarak açıklandı.
Bu depremden saatler sonra bu sefer Akdeniz'de bir deprem yaşandı. Deprem Muğla ve çevresinde hissedilirken depremin büyüklüğü 3.3 derinliği 6.9 kilometre olarak duyuruldu.
Korkutan deprem Marmara Denizi açıklarında meydana geldi. Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul çevresinde hissedildi. Deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.