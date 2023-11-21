Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi
Arda Turan'ın tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdığını açıklamasının ardından, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sporculara 'Bana ücretsiz sorun' tavsiyesinde bulundu.
Galatasaray’ın eski yıldızlarından olan ve Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, tüm birikiminin dolandırıldığını açıkladı.
Turan açıklamasında “Seçil Erzan, ‘Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni kandırdı. 13 milyon 900 bin doları elden verdim. Bütün birikimim bir anda gitti” ifadelerini kullandı.
Arda Turan’ın milyonlarca dolar dolandırıldığını açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş’tan sporculara sosyal medya üzerinden tavsiye geldi.
Demirtaş, sosyal medya paylaşımında “Buradan bütün Sporcularımıza sesleniyorum. Yatırım yapmadan önce bir uzmana sorun. Bana ÜCRETSİZ sorabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Demirtaş paylaşımının devamında şunları yazdı:
"Yatırım tavsiyesi vermek yasak. Size paranızı neye yatırmanız gerektiğini söyleyemem. Ama neye yatırmamanız gerektiğini söyleyip dolandırılmaktan kurtarabilirim."