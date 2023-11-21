Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi

Turan açıklamasında “Seçil Erzan, ‘Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni kandırdı. 13 milyon 900 bin doları elden verdim. Bütün birikimim bir anda gitti” ifadelerini kullandı.