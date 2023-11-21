Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi

Arda Turan'ın tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdığını açıklamasının ardından, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sporculara 'Bana ücretsiz sorun' tavsiyesinde bulundu.

Özgür Demirtaş Arda Turan Galatasaray Eyüpspor
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Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi - Resim: 1

Galatasaray’ın eski yıldızlarından olan ve Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, tüm birikiminin dolandırıldığını açıkladı.

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Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi - Resim: 2

Turan açıklamasında “Seçil Erzan, ‘Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni kandırdı. 13 milyon 900 bin doları elden verdim. Bütün birikimim bir anda gitti” ifadelerini kullandı.

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Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi - Resim: 3

Arda Turan’ın milyonlarca dolar dolandırıldığını açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş’tan sporculara sosyal medya üzerinden tavsiye geldi.

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Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi - Resim: 4

Demirtaş, sosyal medya paylaşımında “Buradan bütün Sporcularımıza sesleniyorum. Yatırım yapmadan önce bir uzmana sorun. Bana ÜCRETSİZ sorabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi - Resim: 5

Demirtaş paylaşımının devamında şunları yazdı:

"Yatırım tavsiyesi vermek yasak. Size paranızı neye yatırmanız gerektiğini söyleyemem. Ama neye yatırmamanız gerektiğini söyleyip dolandırılmaktan kurtarabilirim."

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Arda Turan milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı: Özgür Demirtaş yatırım yapmak isteyen sporculara bakın ne tavsiye verdi - Resim: 6
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