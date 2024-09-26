Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Kimse Bunu Beklemiyordu

Türkiye’nin beyaz eşya devi Arçelik, bazı fabrikalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu kararla birlikte yaklaşık 1800 kişi işten çıkarılacak.

Kaynak: AA

Arçelik fabrika
Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim: 1

Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki öncülerinden Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda bazı tesislerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

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Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim: 2

Şirket, Polonya'nın Lodz şehrindeki çamaşır kurutma makineleri, pişirici cihazlar ve plastik yan sanayi tesislerinin yanı sıra Wroclaw'daki buzdolabı fabrikasının da verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerini durduracağını belirtti.

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Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim: 3

BİNLERCE KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Fabrikaların kapatılması sonucu yaklaşık 1800 kişi işten çıkarılacak. Ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarını belirlemek için sendika ile görüşmeler yürütülecek.

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Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim: 4

Açıklamada, Avrupa operasyonlarında sinerjilerin artırılması amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tesislerdeki üretimin 2025'in ilk yarısına kadar sona ereceği ifade edildi.

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Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim: 5

Kapasite kullanımının diğer Arçelik fabrikalarına aktarılacağı, ancak bu kararın ciroda kayba yol açmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Ayrıca, tesis kapanışlarının getirebileceği tek seferlik maliyetlerin netleştiğinde finansal raporlarda duyurulacağı belirtildi.

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