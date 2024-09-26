Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Kimse Bunu Beklemiyordu

Kapasite kullanımının diğer Arçelik fabrikalarına aktarılacağı, ancak bu kararın ciroda kayba yol açmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Ayrıca, tesis kapanışlarının getirebileceği tek seferlik maliyetlerin netleştiğinde finansal raporlarda duyurulacağı belirtildi.