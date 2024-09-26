Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Kimse Bunu Beklemiyordu
Türkiye’nin beyaz eşya devi Arçelik, bazı fabrikalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu kararla birlikte yaklaşık 1800 kişi işten çıkarılacak.
Kaynak: AA
Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki öncülerinden Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda bazı tesislerini kapatma kararı aldığını açıkladı.
Şirket, Polonya'nın Lodz şehrindeki çamaşır kurutma makineleri, pişirici cihazlar ve plastik yan sanayi tesislerinin yanı sıra Wroclaw'daki buzdolabı fabrikasının da verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerini durduracağını belirtti.
BİNLERCE KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
Fabrikaların kapatılması sonucu yaklaşık 1800 kişi işten çıkarılacak. Ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarını belirlemek için sendika ile görüşmeler yürütülecek.
Açıklamada, Avrupa operasyonlarında sinerjilerin artırılması amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tesislerdeki üretimin 2025'in ilk yarısına kadar sona ereceği ifade edildi.
Kapasite kullanımının diğer Arçelik fabrikalarına aktarılacağı, ancak bu kararın ciroda kayba yol açmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Ayrıca, tesis kapanışlarının getirebileceği tek seferlik maliyetlerin netleştiğinde finansal raporlarda duyurulacağı belirtildi.