Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Bin 800 Kişi İşten Atıldı
Arçelik Aş, hedeflediği verimi alamadığı için fabrikasını kapatıyor. Toplamda bin 800 kişinin işten atılacağı belirtildi. Konuya ilişkin KAP'a açıklama yapıldı.
Türkiye’nin dev şirketlerinden Arçelik A.Ş. fabrikasını kapatmaya ve binlerce kişiyi işten çıkarmaya karar verdi. Şirket, Avrupa'da bulunan fabrikalarından hedeflenen verimi alamadığı için Polonya'da bulunan fabrikalarını kapatmaya karar verdi. Arçelik’in KAP'a yaptığı açıklamasında 1800 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.
Beyaz eşya sektörünün öncülerinden biri olan Arçelik, Avrupa'daki bazı üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Polonya’nın Lodz şehrinde yer alan çamaşır kurutma ve pişirici cihazlar üretim tesisleri ile plastik yan sanayi birimi ve Wroclaw’daki buzdolabı fabrikası 2025'in ilk yarısına kadar kapatılacak.
Fabrika kapatmalarının ardından yaklaşık 1800 kişinin işten çıkarılacağı belirtilirken, çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının belirlenmesi için sendikalarla görüşmelerin süreceği ifade edildi. Şirket ayrıca, bu kapanışların ciroda bir kayba yol açmayacağını da vurguladı.