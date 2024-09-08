Arçelik Fabrikalarını Kapatıyor: Bin 800 Kişi İşten Atıldı

Beyaz eşya sektörünün öncülerinden biri olan Arçelik, Avrupa'daki bazı üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Polonya’nın Lodz şehrinde yer alan çamaşır kurutma ve pişirici cihazlar üretim tesisleri ile plastik yan sanayi birimi ve Wroclaw’daki buzdolabı fabrikası 2025'in ilk yarısına kadar kapatılacak.