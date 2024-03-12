Araştırmacılar İstanbul seçimi için ne diyor? Murat Kurum'un gafları yarışı nasıl etkiledi? | İmamoğlu'nun önünde iki tehlike

DERYA KÖMÜRCÜ: YARIŞ KAFA KAFAYA

Kömürcü, yarışın kafa kafaya gittiğini belirttiği açıklamasında, ‘’İstanbul Türkiye’nin aynası gibi. Türkiye’deki kutuplaşmış ortam İstanbul’a direkt yansımış durumda. Dolayısıyla İstanbul sorunlarından ya da belediyecilik hizmetlerinden ziyade seçmenler parti aidiyetleriyle davranmaya devam ediyor. O yüzden bir adayın yaptığı gaf ya da diğer adayın çok iyi bir proje ortaya koyması çok büyük bir fark yaratmıyor gibi görünüyor” diye konuştu.

Yine de İmamoğlu’nun bir adım öne olduğunu söyleyen Kömürcü, ‘’Bana kalırsa İmamoğlu genel tabloda daha avantajlı. Bunu puan farkı olarak ifade etmek mümkün değil. Çünkü çok yakın sonuçlar var. Hepsi hata payının içinde değerlendirildiğinde gerçekten kafa kafaya bir yarış olduğu görülüyor. Ama İmamoğlu’nun hem mevcut belediye başkanı olmasından hem de geçmiş dönemde yaptıklarından dolayı avantajı var. Hem de İstanbul seçmenini incelediğimizde muhalif seçmen cumhur ittifakı tabanıyla kıyaslandığında çoğunluğu oluşturuyor. Dolayısıyla bu seçmenler bir adayın arkasında toplanırsa ve bu da İmamoğlu olursa kazanması daha kolay olacaktır. Belki İmamoğlu için bir adım önde diyebiliriz. Ama gerçekten çok belirgin bir fark olduğunu ya da favori olduğunu söyleyeceğimiz bir tablo yok bence” ifadelerini kullandı.