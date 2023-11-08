Araştırma sonucu yayımlandı: Türkiye'de dindarlık azalıyor... Tarikatlara güven yok

Hatem Ete ve Abdullah Yargı'nın yayına hazırladığı araştırmaya göre 21 yıldır eğitimi dinselleştiren, tarikatların önünü sonunu kadar açan iktidara rağmen yurttaşların büyük kısmı dindarlığın azaldığı görüşünü savunuyor ve dinî tarikatlara güvenmiyor.

22-25 Temmuz tarihleri arasında 1358 kişi ile yapılan ve hata payı yüzde 3,5 olarak hesaplanan araştırmaya göre toplumun yüzde 92,3'ü kendisini inanç açısından Müslüman, yüzde 3.2'si deist, yüzde 2.7'si ise ateist olarak tanımlıyor.