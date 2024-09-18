Araplar Trabzon'u Sildi: Akın Akın Gidiyorlar
Türkiye'de taşınmaz satın alan ve yatırım yapan Araplar, birçok ilde bulunuyor. Araplar özellikle İstanbul ve Trabzon'da taşınmaz sahibi. Trabzon'da son yıllarda artış gösteren Arap turist sayısı, tersine doğru azalmaya başladı. Uzman isim, Arapların neden Trabzon'dan akın akın ayrıldığını açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Türk Lirasının giderek değer kaybetmesi, zengin Arap ülkelerindeki insanların Türkiye’ye akın etmesi ve burada taşınmaz satın almasına yol açtı. Böylelikle Türkiye, Arap turistlerin gözde noktası oldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, son yıllarda Trabzon ve çevresine gelen Arap turistlerin sayısında ciddi bir azalma olduğunu belirtti.
Özellikle yeşil doğasıyla ünlü Uzungöl, geçmişte Arap turistlerin yoğun ilgisini çeken bir bölgeydi. Ancak Kantarcı'ya göre, Arap turistlerin Türkiye'yi tercih etme oranı son dönemde önemli ölçüde düşüş göstermiş durumda.
Kantarcı, bu durumun Trabzon turizmi için büyük bir kayıp olduğunu vurgularken, geçmişte Arap turistlerin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını da hatırlattı. Arap turistlerin Türkiye’ye ve Trabzon'a gelmeyi neden tercih etmedikleri konusunda ise çeşitli ekonomik ve politik etkenler, global seyahat tercihleri ve rekabetin etkili olabileceğini belirtti. Kantarcı, şunları söyledi:
“Bu yıl münferit, benzer şikâyetler oldu ancak geçen yılki gibi olmadı. Geçen sene özellikle Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) sezon başı ve sonunda çok ciddi yoğun denetimleri vardı, belediyelerinde bazı uygulamaları vardı. Esnaf esnafı şikâyet etme değil yarın öbür günü diğer esnafın kendisinin ve şehrin bir kaybı olmaması için her gördüğü yanlışı anında ilgililere iletmesi gerekiyor. Başka ülkelere kayma var. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçtiğimiz kış döneminde 6 Ortadoğu ülkesine vize kaldırılmıştı. Biz vizeyi kaldırdıktan 15 gün sonra İngiltere 4 tane Ortadoğu ülkesine kaldırdı. Bir ay geçmedi Bosna Hersek kaldırdı. Bugün Rusya birçok ülke vize uygulamıyor. Soçi'ye bile direkt uçuşlar başlamış durumda. Azerbaycan, Bakü'ye yönelik gidişler var kayışlar olabilir bu normaldir. Ailenizle beraber bir bölgeye bir kez iki kez gidebilirsiniz. Ortadoğu'daki aileler üç, dört, beş defa geliyorlar bazıları yatırım yapıyor.
Ticaret yapanlar ortaklık yapanlar var. Ancak belli bir zamandan sonra kendi hesaplarına göre bir pahalılık söz konusu ise ya da ziyaret etmiş oldukları ülkede kendilerince bazı sorunlar yaşamışlarsa birkaç yıllığına da olsa başka bir ülkeye gidebilmeleri normal. Önemli olan bizim doğru tespitlerle gerçekçi rakamlarla, istatistiklerle ciddi değerlendirmeleri yapıp bundan sonra yıllar için kayıpların olmaması ve var olan kayıpların geri kazanılması için doğru aksiyonları almamız gerekiyor. Uzungöl'de de çok azalma var. Uzungöl Ortadoğu turistler için çok önemli bir destinasyon. Bütün Doğu Karadeniz'in marka değerlerinden en önde olanı Uzungöl. Uzungöl'de ciddi kayıplar var. Bu Trabzon özelinde de var. Bu yıl özellikle beş yıldızlı, dört yıldızlı otellerin ortalamaları yoğun zamanda bile yüzde 60'ın üzerine çıkamadı. Artan konaklama tesislerinin sayısı da önemli. En azından yüzde 70'leri bulması gerekiyordu. 20 Temmuz-20 Ağustos döneminde önceki yıllarda en yüksek doluluk oranı bu tarihler arasındaydı.”