Araplar Trabzon'u Sildi: Akın Akın Gidiyorlar

Ticaret yapanlar ortaklık yapanlar var. Ancak belli bir zamandan sonra kendi hesaplarına göre bir pahalılık söz konusu ise ya da ziyaret etmiş oldukları ülkede kendilerince bazı sorunlar yaşamışlarsa birkaç yıllığına da olsa başka bir ülkeye gidebilmeleri normal. Önemli olan bizim doğru tespitlerle gerçekçi rakamlarla, istatistiklerle ciddi değerlendirmeleri yapıp bundan sonra yıllar için kayıpların olmaması ve var olan kayıpların geri kazanılması için doğru aksiyonları almamız gerekiyor. Uzungöl'de de çok azalma var. Uzungöl Ortadoğu turistler için çok önemli bir destinasyon. Bütün Doğu Karadeniz'in marka değerlerinden en önde olanı Uzungöl. Uzungöl'de ciddi kayıplar var. Bu Trabzon özelinde de var. Bu yıl özellikle beş yıldızlı, dört yıldızlı otellerin ortalamaları yoğun zamanda bile yüzde 60'ın üzerine çıkamadı. Artan konaklama tesislerinin sayısı da önemli. En azından yüzde 70'leri bulması gerekiyordu. 20 Temmuz-20 Ağustos döneminde önceki yıllarda en yüksek doluluk oranı bu tarihler arasındaydı.”