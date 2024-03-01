Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor!

İktidar partisinin 31 Mart seçimleri sonrası 1990'lı yıllarda uygulanan bir vergiyi geri getirme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Vergi
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Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! - Resim: 1

Ekonomist Şeref Oğuz, 31 Mart'taki yerel seçimler sonrası iktidarın 1990'lı yıllarda uygulanan bir vergiyi geri getirme hazırlığında olduğunu söyledi.

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Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! - Resim: 2

Şeref Oğuz, yerel seçim sonrası iktidarın gündeme getirilecek gizli vergi çalışmasının, 1 Nisan'dan itibaren KDV'den MTV'ye kadar ciddi zamların geleceğini belirtti. Oğuz, 1990'lı yıllarda uygulanan vergilerin geri getirilme hazırlığında olunduğunu ifade etti

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Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! - Resim: 3

Oğuz, "1600 cc'yi aşan araçlara ağır vergiler getirilecek ve 90'lı yıllardan hatırlanan bir verginin yeniden gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bu vergi, kazanmadığınız paranın vergisi olarak adlandırılan peşin vergidir" dedi.

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Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! - Resim: 4

Sözcü TV'ye konuşan Oğuz, şunları ekledi: "Vergi artışları için hazırlıklı olmalıyız. 1 Nisan'dan sonra zamların geleceğini biliyoruz. İlk olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde geçen yıl iki artış yapıldı, ancak bu artışlar sadece iki kez olmayabilir, yılda üç veya dört kez artırılabilir.

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Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! - Resim: 5

Bir diğer plan ise KDV'nin %24'e çıkarılması üzerine çalışılıyor. Ayrıca, birden fazla evi olanlara ek bir vergi getirilecek. Bu vergi oldukça yüksek olabilir ve ev sahipleri vergiyi ödeyemezlerse evlerini icraya vermek zorunda kalabilirler.

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Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! - Resim: 6

1600 cc'yi aşan araçlara ağır vergiler gelecek ve 90'lı yıllardan hatırlanan bir vergi daha geliyor. Bu vergi, kazanılmayan paranın vergisi olarak biliniyor ve peşin vergi olarak adlandırılıyor.

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Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! - Resim: 7

Devlet, ihtiyacı olduğu için paranızı alıyor ve bu da enflasyonu artırıyor. Dolayısıyla, devlet sizden alırsa, ekonominin büyük bir kısmı kayıt dışına itiliyor" dedi.

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Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! - Resim: 8
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