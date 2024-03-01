Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor!
İktidar partisinin 31 Mart seçimleri sonrası 1990'lı yıllarda uygulanan bir vergiyi geri getirme hazırlığında olduğu iddia edildi.
Ekonomist Şeref Oğuz, 31 Mart'taki yerel seçimler sonrası iktidarın 1990'lı yıllarda uygulanan bir vergiyi geri getirme hazırlığında olduğunu söyledi.
Şeref Oğuz, yerel seçim sonrası iktidarın gündeme getirilecek gizli vergi çalışmasının, 1 Nisan'dan itibaren KDV'den MTV'ye kadar ciddi zamların geleceğini belirtti. Oğuz, 1990'lı yıllarda uygulanan vergilerin geri getirilme hazırlığında olunduğunu ifade etti
Oğuz, "1600 cc'yi aşan araçlara ağır vergiler getirilecek ve 90'lı yıllardan hatırlanan bir verginin yeniden gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bu vergi, kazanmadığınız paranın vergisi olarak adlandırılan peşin vergidir" dedi.
Sözcü TV'ye konuşan Oğuz, şunları ekledi: "Vergi artışları için hazırlıklı olmalıyız. 1 Nisan'dan sonra zamların geleceğini biliyoruz. İlk olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde geçen yıl iki artış yapıldı, ancak bu artışlar sadece iki kez olmayabilir, yılda üç veya dört kez artırılabilir.
Bir diğer plan ise KDV'nin %24'e çıkarılması üzerine çalışılıyor. Ayrıca, birden fazla evi olanlara ek bir vergi getirilecek. Bu vergi oldukça yüksek olabilir ve ev sahipleri vergiyi ödeyemezlerse evlerini icraya vermek zorunda kalabilirler.
1600 cc'yi aşan araçlara ağır vergiler gelecek ve 90'lı yıllardan hatırlanan bir vergi daha geliyor. Bu vergi, kazanılmayan paranın vergisi olarak biliniyor ve peşin vergi olarak adlandırılıyor.
Devlet, ihtiyacı olduğu için paranızı alıyor ve bu da enflasyonu artırıyor. Dolayısıyla, devlet sizden alırsa, ekonominin büyük bir kısmı kayıt dışına itiliyor" dedi.