Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor!

Sözcü TV'ye konuşan Oğuz, şunları ekledi: "Vergi artışları için hazırlıklı olmalıyız. 1 Nisan'dan sonra zamların geleceğini biliyoruz. İlk olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde geçen yıl iki artış yapıldı, ancak bu artışlar sadece iki kez olmayabilir, yılda üç veya dört kez artırılabilir.