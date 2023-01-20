Araç sürücüleri dikkat: Hemen kontrol edin, ceza yemiş olabilirsiniz

Kış lastiği uygulaması, trafikte sürücülerin ve trafiğin güvenliğini sağlamak amacı ile uygulanıyor. 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında bütün ticari araçlarda kullanılması gerekiyor. Özel araçlarda kış lastiği uygulaması zorunlu değil. Ancak trafik güvenliğini düşünen özel araç sürücüleri de kış lastiğini araçlarına takıyor.