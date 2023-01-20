Araç sürücüleri dikkat: Hemen kontrol edin, ceza yemiş olabilirsiniz
Her yıl kış ayında alınan zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kuralara uymayan sürücülere 2.568 TL ceza kesileceği belirtildi. Karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınıyor. İşte detaylar...
Kış lastiği uygulaması, trafikte sürücülerin ve trafiğin güvenliğini sağlamak amacı ile uygulanıyor. 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında bütün ticari araçlarda kullanılması gerekiyor. Özel araçlarda kış lastiği uygulaması zorunlu değil. Ancak trafik güvenliğini düşünen özel araç sürücüleri de kış lastiğini araçlarına takıyor.
CEZASI VAR
Motorlu taşıtlar için her yıl 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulaması yapılıyor. Uygulama sadece 4 ay boyunca geçerli oluyor. Daha sonra bahar aylarında sürücüler normal lastiklerini kullanabiliyor.
Bu uygulamanın bakanlık tarafından zorunlu tutulmasının en önemli sebebi, kaza riskini minimuma düşürmesi, zorlu yol tutuşlarında araçların sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamaktır.
2023 yılı için zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayanlar için ceza miktarı 2.568 TL olarak belirlenmiştir.