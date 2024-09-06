Araç Sahipleri Dikkat: Araç Muayenesinde Bunu Yapmayan Yandı
Milyonlarca araç sahibi, belirli periyotlarda otomobillerini muayene ettirmeleri gerekiyor. Peki araç muayenesinde nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte araç sahiplerini ilgilendiren kritik maddeler...
Araç sahiplerinin düzenli olarak yaptırdığı araç muayenesi işlemi, hem güvenlik hem de yasal zorunluluk açısından büyük önem taşır. Araç muayenesine gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler aşağıda madde madde sıralanmıştır:
Araç Muayenesine Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler:
1. Borçları Kontrol Edin:
Araç muayenesine başlamadan önce, aracınıza ait trafik cezası, vergi borcu veya OGS kaçak geçiş cezası olup olmadığını kontrol edin. Borçlarınız varsa, muayene işleminiz yapılmayabilir. Borçlarınızı Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeyebilirsiniz.
2. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünü Yaptırın:
Araç muayenesinden önce egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmanız gerekir. Bu test, aracınızın çevreye yaydığı zararlı gazların standartlara uygun olup olmadığını belirler. Bu işlem eksikse, aracınız ağır kusurlu olarak raporlanabilir.
3. Ekipman Eksikliklerini Tamamlayın:
Aracınızda bulunması gereken ekipmanları kontrol edin. İlk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme tüpü ve stepne gibi malzemelerin eksik olmaması önemlidir. Bu ekipmanlar, muayene sırasında dikkat edilen unsurlardandır.
4. Fren Sistemi Kontrolü:
Frenlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Frenlerin ön ve arka aks sistemi, tekerleklerin fren kuvvet değerleri, servis freni ve el freni gibi unsurlar muayene sırasında kontrol edilir. Sorun varsa, frenlerinizi tamir ettirmeniz gerekebilir.
5. Direksiyon Sistemi:
Direksiyonun sağlam ve düzgün çalıştığından emin olun. Direksiyon sisteminde herhangi bir oynama, gıcırdama veya başka bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
6. Aydınlatma Sistemini Kontrol Edin:
Aracınızın ön ve arka aydınlatma sistemlerini, sinyalleri, iç aydınlatmayı ve geri vites lambalarını kontrol edin. Arızalı lambalar varsa, bunları tamir ettirin.
7. Cam ve Aynalar:
Camlar ve aynaların kırık, çatlak veya eksik olup olmadığını kontrol edin. Cam yıkama sisteminin çalışır durumda olduğundan ve cam yıkama suyunun yeterli olduğundan emin olun.
8. Emniyet Kemerleri:
Emniyet kemerlerinin tam ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Bu, güvenliğiniz için kritik bir unsurdur.
9. Lastik Durumu:
Lastiklerinizi kontrol edin; aşınmış, yarık veya kesik lastikler muayenede kabul edilmeyebilir. Lastik diş derinliğinin binek araçlarda en az 1,6 mm olması gerekir. Ayrıca, lastiklerin hız ve yük sınıfına uygun olduğundan emin olun.
10. Araç Belgelerini Hazırlayın:
Araç ruhsatı, trafik sigortası ve vekalet gibi belgelerinizi yanınıza alın. Ayrıca, şasi numarasının aracınızla uyumlu olduğundan ve herhangi bir tadilat, tamir veya kaza sonrası numaranın okunabilir olduğundan emin olun.
Araç Muayenesi Sırasında Kontrol Edilenler:
- Yakıt Cinsi ve Koltuk Sayısı: Kontrol edilir.
- Motor Kaputu Kontrolleri: Fren merkez silindiri, fren kuvvetlendiricisi, fren hidroliği seviyesi, akü, elektrik tesisatı, sızdırmazlık, yalıtım ve sıvıların seviyeleri gibi unsurlar incelenir.
- Şoför Koltuğu Sabitlemesi: Kontrol edilir.
- Kalorifer, Korna ve Göstergeler: Kontrol edilir.
- Sıvı, Yağ ve Yakıt Kaçakları: Araç alt kısmında kontrol edilir.
- Karoseri ve Taşıyıcı Parçalar: Durumu değerlendirilir.
- Tekerlek Rulman Boşlukları, Rot Başları ve Jant Durumu: İncelenir.
- Fren Limitörü: Varsa kontrol edilir.
Randevu Alma:
Aracınızdaki her detayın eksiksiz ve düzgün olduğundan emin olduktan sonra, araç muayene randevusu alabilirsiniz. TÜVTÜRK’ün web sitesi üzerinden veya müşteri hizmetlerinden online randevu alarak muayene istasyonlarına gidebilirsiniz.
Bu adımları takip ederek, aracınızın muayenesine sorunsuz bir şekilde hazırlanabilirsiniz.