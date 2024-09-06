Araç Sahipleri Dikkat: Araç Muayenesinde Bunu Yapmayan Yandı

7. Cam ve Aynalar:

Camlar ve aynaların kırık, çatlak veya eksik olup olmadığını kontrol edin. Cam yıkama sisteminin çalışır durumda olduğundan ve cam yıkama suyunun yeterli olduğundan emin olun.

8. Emniyet Kemerleri:

Emniyet kemerlerinin tam ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Bu, güvenliğiniz için kritik bir unsurdur.

9. Lastik Durumu:

Lastiklerinizi kontrol edin; aşınmış, yarık veya kesik lastikler muayenede kabul edilmeyebilir. Lastik diş derinliğinin binek araçlarda en az 1,6 mm olması gerekir. Ayrıca, lastiklerin hız ve yük sınıfına uygun olduğundan emin olun.

10. Araç Belgelerini Hazırlayın:

Araç ruhsatı, trafik sigortası ve vekalet gibi belgelerinizi yanınıza alın. Ayrıca, şasi numarasının aracınızla uyumlu olduğundan ve herhangi bir tadilat, tamir veya kaza sonrası numaranın okunabilir olduğundan emin olun.

Araç Muayenesi Sırasında Kontrol Edilenler:

- Yakıt Cinsi ve Koltuk Sayısı: Kontrol edilir.

- Motor Kaputu Kontrolleri: Fren merkez silindiri, fren kuvvetlendiricisi, fren hidroliği seviyesi, akü, elektrik tesisatı, sızdırmazlık, yalıtım ve sıvıların seviyeleri gibi unsurlar incelenir.

- Şoför Koltuğu Sabitlemesi: Kontrol edilir.

- Kalorifer, Korna ve Göstergeler: Kontrol edilir.

- Sıvı, Yağ ve Yakıt Kaçakları: Araç alt kısmında kontrol edilir.

- Karoseri ve Taşıyıcı Parçalar: Durumu değerlendirilir.

- Tekerlek Rulman Boşlukları, Rot Başları ve Jant Durumu: İncelenir.

- Fren Limitörü: Varsa kontrol edilir.

Randevu Alma:

Aracınızdaki her detayın eksiksiz ve düzgün olduğundan emin olduktan sonra, araç muayene randevusu alabilirsiniz. TÜVTÜRK’ün web sitesi üzerinden veya müşteri hizmetlerinden online randevu alarak muayene istasyonlarına gidebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, aracınızın muayenesine sorunsuz bir şekilde hazırlanabilirsiniz.