Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!

Yeni yılda maaşlarla beraber A’dan Z’ye tüm harcamalara da zam geldi. 2024 trafik cezalarına yapılan zamlar sürücülere uygulanmaya başladı. Driftten, hız aşımına, alkollü araç kullanımından, kemer takmama ve kırmızı ışıkta geçmeye kadar birçok noktada trafik güvenliğini sağlamak için cezalar uygulandığı belirtildi. Zamlı trafik cezaları uygulanmaya başlanırken sürücüler gelen cezaları duyunca şoke oldu.