Araç sahipleri dikkat, bu kez hedef sizsiniz: Randevu alırken dolandırılmayın
Araç muayene ücretlerinin artmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni hedefi internet üzerinden aracı için muayene randevusu almak isteyen araç sahipleri oldu. Klon site yapan dolandırıcılar, bu siteler aracılığıyla araç sahiplerini dolandırdı.
Bu yıl için araç muayene ücretlerinden alınan yüksek rakamlar nedeniyle araç sahiplerinin tepkisini çeken araç muayene istasyonu, bu defa dolandırıcıların kazanç kapısı oldu. Araç muayene istasyonunun birebir aynı sitesini yapan dolandırıcılar, bu sitelerinde arama motorlarında en üstte çıkmasını sağlıyor.
Arama motorunda araç muayene randevusu almak isteyen araç sahipleri klon sitelere tıkladığında ise farkı ayırt edemeyerek, araç bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini siteye giriyor. Sistemde randevu oluşturulmadığı uyarısı ile peş peşe ödeme yaparak randevu aldığını sanan araç sahipleri girdikleri işlem başına binlerce lira para ödüyor. Ancak araç sahipleri dolandırıldıklarını ise yaptıkları birkaç işlem sonrasında halen randevu alamayınca anlıyor.
Düzce’de araç sahibi olan Cem Ulcay’da dolandırıcıların klon site mağduriyeti yaşattığı vatandaşlar arasında yer aldı. Pazar günü olması nedeniyle internet üzerinden araç muayene sırası almak için internet arama motoruna istasyonun adını yazan Ulucay, çıkan ilk sıradaki linke tıklayarak, peş peşe randevu almaya çalıştı. İkinci denemesinde de randevu alamayınca dolandırıldığını anlayan Cem Ulcay, araç muayene istasyonunun internet üzerinden ödeme almadığını öğrenince hemen işlemi durdurmak istedi.
Yaşadığı dolandırıcılığı anlatan Cem Ulcay, “Pazar günü internet tarayıcısından aracımız için muayene almak istediğimizde muayene istasyonunun adını arama motoruna yazdık. Tabii tarayıcıdaki ilk çıkan linke tıkladığımızda gerekli plaka bilgilerimiz ve gerekli bilgileri bizden istediler. Bu bilgileri girdikten sonra ödeme ekranına yönlendirildik. Fakat ödemenin internet üzerinden yapılmadığını bilmiyorduk.