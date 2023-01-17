Araç sahipleri dikkat, bu kez hedef sizsiniz: Randevu alırken dolandırılmayın

Arama motorunda araç muayene randevusu almak isteyen araç sahipleri klon sitelere tıkladığında ise farkı ayırt edemeyerek, araç bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini siteye giriyor. Sistemde randevu oluşturulmadığı uyarısı ile peş peşe ödeme yaparak randevu aldığını sanan araç sahipleri girdikleri işlem başına binlerce lira para ödüyor. Ancak araç sahipleri dolandırıldıklarını ise yaptıkları birkaç işlem sonrasında halen randevu alamayınca anlıyor.