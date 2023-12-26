Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi

Türkiye'de bir çok sektöre arka arkaya zam yağarken, araç muayene fiyatları da bundan nasibini aldı.1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak araç muayene ücretleri 2023 ve 2024 yılları için yeniden belirlenerek TÜVTÜRK'ün resmi sitesinde yayınlandı. Bu yeni ücretler araç sahiplerinin omuzlarındaki yükü daha da artıracak.