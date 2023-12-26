Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi

Araç muayenelerinin 2024 yılındaki ücretleri netleşti. Olumsuz ekonomik şartların ardından enflasyonun etkisiyle verilen zam, araç sahiplerini şoka uğrattı.

Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 1

Türkiye'de bir çok sektöre arka arkaya zam yağarken, araç muayene fiyatları da bundan nasibini aldı.1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak araç muayene ücretleri 2023 ve 2024 yılları için yeniden belirlenerek TÜVTÜRK'ün resmi sitesinde yayınlandı. Bu yeni ücretler araç sahiplerinin omuzlarındaki yükü daha da artıracak.

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Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 2

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sınıfındaki araçlar için muayene ücreti 586,50 TL olacak.

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork sınıfındaki araçlar için ise muayene ücreti 1.149,60 TL olarak belirlendi.

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Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 3

İşte yeni ücret tarifesi

2024 yılında ise araçların değerleme oranına bağlı olarak muayene ücretlerinde artış olacak. Yeni ücret tarifesine göre,

Traktör (Römorklu, Römorksuz) için 927,06 TL,

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Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 4

Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 1.854,12 TL,

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için ise 1.821,66 TL muayene ücreti ödenecek.

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Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 5

Egzoz muayene ücreti, 2023 yılında 282,50 TL olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 2024 yılında yeniden değerleme oranı nedeniyle 422,72 TL'ye yükselecek.

Araç sahiplerinin araçlarını zamanında muayene ettirmeleri ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çok önemlidir.

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Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 6
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