Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı

Bu yeni yöntemde; dolandırıcılar bu kez bir aracı alacakmış gibi rol yapıyor, bir başka müşteri bulup aracı ona pazarlıyor. Noterde satış için iki tarafa birden randevu veren dolandırıcı, parayı kendi alıyor. Yani hem gerçek alıcı hem gerçek satıcı bu noktada mağdur oluyor. İşte akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yönteminin detayları...