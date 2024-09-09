Apple, iPhone 16'yı Tanıttı: Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Apple, merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 16 serisini ve diğer yeni cihazlarını tanıttı. Etkinlikte, iPhone 16'nın yanı sıra Apple Watch Series 10, AirPods 4 ve işitme cihazı modu gibi yenilikçi özelliklerle donatılmış AirPods Pro 2 de görücüye çıktı. İşte tüm detaylar:
Kaynak: Gerçek Gündem
Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 16, kullanıcı deneyimini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Özellikle Apple Intelligence için sıfırdan tasarlanan bu model, fotoğrafçılık ve video çekiminde yeni bir dönemi başlatıyor. Cihazın yan tarafına eklenen Kamera Kontrol Düğmesi, dokunmaya duyarlı yapısıyla kullanıcılara hızlı erişim sunuyor. Bu özellik, fotoğraf çekerken veya yakınlaştırma yaparken kolaylık sağlıyor. Ayrıca, daha önce iPhone 15 Pro'da yer alan Aksiyon Düğmesi de sessiz tuşunun yerini alıyor.
SERAMİK KALKAN ÖZELLİĞİ
iPhone 16, çizilmeye karşı dayanıklı olan Apple’ın en sert camı ile korunuyor. Ayrıca, cihazın çevresini saran seramik kalkan, düşmelere ve darbelere karşı yüzde 50 daha güçlü bir koruma sağlıyor.
GÜÇ VE PERFORMANSI
Cihaz, Apple’ın yeni nesil A18 çipiyle donatılmış. Bu işlemci, altı çekirdekli CPU, beş çekirdekli GPU ve on altı çekirdekli Neural Engine ile yapay zeka uygulamalarında çok daha hızlı bir performans sunuyor. A16 Bionic çipe kıyasla, tek çekirdekli CPU performansında yüzde 30'a kadar bir artış sağlıyor. Ayrıca, daha uzun pil ömrü vaat eden bu çip, cihazın verimliliğini önemli ölçüde artırıyor.
ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILABİLECEK
Apple, Apple Intelligence adı verilen yapay zeka paketini duyurdu. Ekim ayında iOS 18.1 ile beta sürümünde sunulacak olan bu özellik, ilk aşamada ABD'deki İngilizce konuşan kullanıcılar için aktif olacak. Zamanla diğer ülkelerdeki İngilizce lehçeleri ve 2025 itibariyle Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca desteği eklenecek. Apple Intelligence, iPhone 15 Pro, iPhone 16 ve M1 çipli Mac ve iPad modellerinde ücretsiz olarak kullanılabilecek.
TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin Türkiye fiyatlarını da açıkladı:
- iPhone 16 128 GB: 64.999 TL
- iPhone 16 256 GB: 69.999 TL
- iPhone 16 512 GB: 79.999 TL
- iPhone 16 Plus 128 GB: 73.999 TL
- iPhone 16 Plus 256 GB: 78.999 TL
- iPhone 16 Plus 512 GB: 88.999 TL