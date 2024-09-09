Apple, iPhone 16'yı Tanıttı: Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 16, kullanıcı deneyimini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Özellikle Apple Intelligence için sıfırdan tasarlanan bu model, fotoğrafçılık ve video çekiminde yeni bir dönemi başlatıyor. Cihazın yan tarafına eklenen Kamera Kontrol Düğmesi, dokunmaya duyarlı yapısıyla kullanıcılara hızlı erişim sunuyor. Bu özellik, fotoğraf çekerken veya yakınlaştırma yaparken kolaylık sağlıyor. Ayrıca, daha önce iPhone 15 Pro'da yer alan Aksiyon Düğmesi de sessiz tuşunun yerini alıyor.

SERAMİK KALKAN ÖZELLİĞİ

iPhone 16, çizilmeye karşı dayanıklı olan Apple’ın en sert camı ile korunuyor. Ayrıca, cihazın çevresini saran seramik kalkan, düşmelere ve darbelere karşı yüzde 50 daha güçlü bir koruma sağlıyor.

GÜÇ VE PERFORMANSI

Cihaz, Apple’ın yeni nesil A18 çipiyle donatılmış. Bu işlemci, altı çekirdekli CPU, beş çekirdekli GPU ve on altı çekirdekli Neural Engine ile yapay zeka uygulamalarında çok daha hızlı bir performans sunuyor. A16 Bionic çipe kıyasla, tek çekirdekli CPU performansında yüzde 30'a kadar bir artış sağlıyor. Ayrıca, daha uzun pil ömrü vaat eden bu çip, cihazın verimliliğini önemli ölçüde artırıyor.