Apple, iPhone 16'yı Tanıttı: Türkiye Fiyatı Belli Oldu

ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILABİLECEK

Apple, Apple Intelligence adı verilen yapay zeka paketini duyurdu. Ekim ayında iOS 18.1 ile beta sürümünde sunulacak olan bu özellik, ilk aşamada ABD'deki İngilizce konuşan kullanıcılar için aktif olacak. Zamanla diğer ülkelerdeki İngilizce lehçeleri ve 2025 itibariyle Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca desteği eklenecek. Apple Intelligence, iPhone 15 Pro, iPhone 16 ve M1 çipli Mac ve iPad modellerinde ücretsiz olarak kullanılabilecek.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin Türkiye fiyatlarını da açıkladı:

- iPhone 16 128 GB: 64.999 TL

- iPhone 16 256 GB: 69.999 TL

- iPhone 16 512 GB: 79.999 TL

- iPhone 16 Plus 128 GB: 73.999 TL

- iPhone 16 Plus 256 GB: 78.999 TL

- iPhone 16 Plus 512 GB: 88.999 TL