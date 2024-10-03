AnTuTu'dan Şaşırtan Liste: En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı, Apple'ı da Samsung'u da Solladılar

AnTuTu, akıllı telefonların performansını değerlendiren ve her ay düzenli olarak en güçlü telefonlar listesini açıklayan popüler bir kıyaslama platformu olarak biliniyor. Eylül 2024 için açıklanan yeni liste, teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Dikkat çeken nokta ise bu ayki listede Apple ve Samsung markasının yer almaması oldu.

AnTuTu’nun 1-30 Eylül tarihleri arasında topladığı verilere göre, en güçlü telefonlar listesinde Çinli üreticilerin cihazları ağırlıkta. Yüksek performanslı işlemcilere sahip bu telefonlar, kıyaslama platformunda dikkat çekici puanlar elde etti.