AnTuTu'dan Şaşırtan Liste: En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı, Apple'ı da Samsung'u da Solladılar
Akıllı telefon performanslarını kıyaslayan ve değerlendiren ünlü platform AnTuTu, son listesini paylaştı. Listede Apple ve Samsung yer almadı. İşte o liste...
Kaynak: Haber Merkezi
AnTuTu, akıllı telefonların performansını değerlendiren ve her ay düzenli olarak en güçlü telefonlar listesini açıklayan popüler bir kıyaslama platformu olarak biliniyor. Eylül 2024 için açıklanan yeni liste, teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Dikkat çeken nokta ise bu ayki listede Apple ve Samsung markasının yer almaması oldu.
AnTuTu’nun 1-30 Eylül tarihleri arasında topladığı verilere göre, en güçlü telefonlar listesinde Çinli üreticilerin cihazları ağırlıkta. Yüksek performanslı işlemcilere sahip bu telefonlar, kıyaslama platformunda dikkat çekici puanlar elde etti.
ZİRVENİN SAHİBİ BELLİ OLDU
Ağustos ayında listenin zirvesinde yer alan Red Magic 9S Pro+, Eylül ayında da liderliğini korudu ve 2.142.552 puanla en güçlü telefon unvanını elinde tutuyor.
İkinci sırada ROG 8 Pro, 2.082.175 puanla yer alırken, üçüncü sırada Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra modeli, 2.066.344 puanla onu takip ediyor.
İQOO VE ONEPLUS MODELLERİ ZİRVEYE OYNUYOR
Listenin devamında, iQOO Neo 9S Pro+, iQOO Neo 9S Pro ve iQOO Z9 Turbo+ modelleri dördüncü, beşinci ve altıncı sıralarda yer alıyor. Yüksek performanslarıyla dikkat çeken bu modeller, Eylül ayının en güçlü cihazları arasında gösteriliyor.
ANTUTU LİSTEYİ PAYLAŞTI: İŞTE O MODELLER
Red Magic 9S Pro+Rog 8 Pro
Redmi K70 Ultra
iQOO Neo 9S Pro+
iQOO Neo 9S Pro
iQOO Z9 Turbo+
iQOO 12
Vivo X100
OnePlus 12
OnePlus Ace 3 Pro.
ANTUTU LİSTESİ NEDEN ÖNEMLİ?
AnTuTu kıyaslama platformu, akıllı telefonların işlemci, grafik performansı, RAM ve depolama hızlarını değerlendiren en popüler testlerden biri. Kullanıcılar, bu listeye göre en yüksek performansa sahip cihazları tercih ederek, teknolojiye yatırım yaparken en iyi seçimi yapıyor.