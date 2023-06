Onları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor!

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak Nisan ayında göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezinde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan yaklaşık 7,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor. 7’si kadın yaklaşık 50 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor.