Onları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor!
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilindeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, kendilerini görenlerin boğulma taklidi yapmasından şikayetçi... Ekipteki 7 kadın cankurtaran, serzenişlerini anlattı...
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilindeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonun açılmasıyla birlikte zorlu mesailerine başladı. Toplamda 50’ye yakın personelden oluşan ekipteki 7 kadın cankurtaranın en çok serzenişte bulunduğu olay ise boğulma numarası yapan tatilciler. Cankurtaranlar, yanlarına gittiklerinde sohbete başlayan şakacı erkeklere ‘yalancı çoban’ hatırlatmasında bulundu.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak Nisan ayında göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezinde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan yaklaşık 7,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor. 7’si kadın yaklaşık 50 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor.
Sabah 09.00’da mesaiye başlayıp, akşam 19.00'a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bulunan ekipler, muhtemel bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içerisinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.
KURTARMA TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI
Sahilde görev yapan 7 kadın cankurtaran, iyi yüzücülüklerinin yanı sıra teknik donanımlarıyla da göz dolduruyor. Boğulma vakası tatbikatında su da çırpınan kadına kısa sürede ulaşan cankurtaran, can simidi yardımıyla ilk temasta bulunduğu vakayı aynı süre içerisinde kıyıya ulaştırmayı başardı.