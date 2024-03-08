Aynı anda 5 hortum çıktı! Kentte korku dolu anlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde denizde aynı anda 5 hortum oluştu. Kentte dolu yağışı da etkili oldu.

Antalya
Aynı anda 5 hortum çıktı! Kentte korku dolu anlar - Resim: 1

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili olurken, aynı anda denizde 5 hortum oluştu. Dolu yağışı ve hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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Aynı anda 5 hortum çıktı! Kentte korku dolu anlar - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Alanya için verdiği turuncu kodlu uyarının ardından sabah saatlerinde ilçede sağanak yağış etkili oldu. İncekum Mahallesi açıklarında saat 10.40 sularında denizde 5 ayrı hortum meydana geldi.

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Aynı anda 5 hortum çıktı! Kentte korku dolu anlar - Resim: 3

Konaklı ve Avsallar açıklarından da görünen hortum, belli bir süre durmasının ardından gözden kayboldu. Sağanak yağışın etkisini gösterdiği Payallar Mahallesi’nde ise hortumla birlikte dolu yağışı etkili oldu.

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Aynı anda 5 hortum çıktı! Kentte korku dolu anlar - Resim: 4

Oluşan dolu ve hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden vatandaşlar ise dolu yağışı ve hortum karşısında hayrete düştü.

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Aynı anda 5 hortum çıktı! Kentte korku dolu anlar - Resim: 5
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