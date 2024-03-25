Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne?

Ipsos Araştırma, vatandaşlara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusunu yöneltti. katılımcıların büyük çoğunluğu "ekonomi" dedi.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 1

“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu cevap buldu.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 2

Ülkemize ilişkin bir anket yapan ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Uluslararası araştırma firması Ipsos, katılımcılara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusunu yöneltti.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 3

Katılımcıların yüzde 85’i soruya ekonomi cevabını verdi.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 4

Ipsos’un çalışmasında ayrıca “TÜİK Ocak 2024 için yıllık enflasyon oranını yüzde 64,86 olarak açıkladı. Sizin bir vatandaş olarak hissettiğiniz enflasyon yüzde 64,86 mıdır?” sorusu da yer aldı.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 5

Yüzde 65 ile vatandaşlar soruyu, “Hayır, daha yüksek hissediliyor” şeklinde cevapladı.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 6

TÜİK’in açıkladığı seviye ile aynı oranda enflasyonu hissedenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 7

Soruyu cevaplayanların yüzde 5’i de enflasyonu daha düşük hissettiğini belirtti.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 8

Kendilerine yöneltilen soruları cevaplayanların yüzde 75’i Türkiye’nin genel durumundan memnun olmadığını bildirdi.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 9

Memnun olanların oranı ise yüzde 18’e çıktı.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 10

Katılımcıların yüzde 74’ü enflasyonun çok veya biraz artacağını tahmin etti.

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Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne? - Resim: 11

Yüzde 71’i ise döviz kurunun yükseleceğine inandığını belirtti.

Kapak Fotoğrafı: Nezaket Sena Çakırgöz

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