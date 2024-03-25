Anket sonuçları açıklandı: Türkiye’nin en önemli sorunu ne?
Ipsos Araştırma, vatandaşlara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusunu yöneltti. katılımcıların büyük çoğunluğu "ekonomi" dedi.
“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu cevap buldu.
Ülkemize ilişkin bir anket yapan ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Uluslararası araştırma firması Ipsos, katılımcılara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusunu yöneltti.
Katılımcıların yüzde 85’i soruya ekonomi cevabını verdi.
Ipsos’un çalışmasında ayrıca “TÜİK Ocak 2024 için yıllık enflasyon oranını yüzde 64,86 olarak açıkladı. Sizin bir vatandaş olarak hissettiğiniz enflasyon yüzde 64,86 mıdır?” sorusu da yer aldı.
Yüzde 65 ile vatandaşlar soruyu, “Hayır, daha yüksek hissediliyor” şeklinde cevapladı.
TÜİK’in açıkladığı seviye ile aynı oranda enflasyonu hissedenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.
Soruyu cevaplayanların yüzde 5’i de enflasyonu daha düşük hissettiğini belirtti.
Kendilerine yöneltilen soruları cevaplayanların yüzde 75’i Türkiye’nin genel durumundan memnun olmadığını bildirdi.
Memnun olanların oranı ise yüzde 18’e çıktı.
Katılımcıların yüzde 74’ü enflasyonun çok veya biraz artacağını tahmin etti.
Yüzde 71’i ise döviz kurunun yükseleceğine inandığını belirtti.
Kapak Fotoğrafı: Nezaket Sena Çakırgöz